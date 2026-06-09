Mariborski prometni policisti so v soboto na območju naselja Morje v okolici Maribora obravnavali mladoletnega voznika mopeda, pri katerem so posumili, da njegovo vozilo ni tehnično brezhibno. Kot so pojasnili, je vozil moped, katerega hitrost je omejena na 25 kilometrov na uro, tehnični pregled pa je pokazal, da lahko doseže hitrost kar 84,2 kilometra na uro.

Izredni tehnični pregled je bil mladoletniku odrejen zaradi suma nedovoljene predelave. Po navedbah policije takšna predelava ni dovoljena, saj pomeni poslabšanje varnostnih in okoljevarstvenih lastnosti vozila.

Moped so zasegli

Pri pregledu so bile ugotovljene tudi druge tehnične nepravilnosti. Policisti so moped zasegli, zaradi ugotovljenih kršitev pa bodo na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

Policisti voznike mopedov in motornih koles ob tem opozarjajo, da je tehnična brezhibnost vozila eden ključnih dejavnikov varne udeležbe v prometu. Predelave vozil, ki niso homologirane ali so izvedene nestrokovno, lahko namreč bistveno vplivajo na vozne lastnosti, podaljšajo zavorno pot ter povečajo tveganje za prometne nesreče.

Tovrstne kršitve, zlasti pri mladoletnikih, mariborski policisti ugotavljajo pogosto. Med aprilom in junijem so obravnavali že več kot deset podobnih primerov.