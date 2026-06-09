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Avtor:
Sa. B.

Torek,
9. 6. 2026,
11.18

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek

Natisni članek
mopedi policija PU Maribor zaseg vozila

Torek, 9. 6. 2026, 11.18

36 minut

Mladoletnik z mopedom namesto 25 vozil več kot 84 kilometrov na uro

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Moped, predelava | Policisti so moped zasegli. | Foto PU Maribor

Policisti so moped zasegli.

Foto: PU Maribor

Mariborski prometni policisti so v soboto na območju naselja Morje v okolici Maribora obravnavali mladoletnega voznika mopeda, pri katerem so posumili, da njegovo vozilo ni tehnično brezhibno. Kot so pojasnili, je vozil moped, katerega hitrost je omejena na 25 kilometrov na uro, tehnični pregled pa je pokazal, da lahko doseže hitrost kar 84,2 kilometra na uro.

Izredni tehnični pregled je bil mladoletniku odrejen zaradi suma nedovoljene predelave. Po navedbah policije takšna predelava ni dovoljena, saj pomeni poslabšanje varnostnih in okoljevarstvenih lastnosti vozila.

Moped so zasegli

Pri pregledu so bile ugotovljene tudi druge tehnične nepravilnosti. Policisti so moped zasegli, zaradi ugotovljenih kršitev pa bodo na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

Policisti voznike mopedov in motornih koles ob tem opozarjajo, da je tehnična brezhibnost vozila eden ključnih dejavnikov varne udeležbe v prometu. Predelave vozil, ki niso homologirane ali so izvedene nestrokovno, lahko namreč bistveno vplivajo na vozne lastnosti, podaljšajo zavorno pot ter povečajo tveganje za prometne nesreče.

Tovrstne kršitve, zlasti pri mladoletnikih, mariborski policisti ugotavljajo pogosto. Med aprilom in junijem so obravnavali že več kot deset podobnih primerov. 

Poziv voznikom in staršem mladoletnih voznikov

Voznikom tako svetujejo, naj dosledno spoštujejo cestno-prometno zakonodajo, uporabljajo tehnično brezhibna in registrirana vozila, ne posegajo v konstrukcijske lastnosti vozil brez ustreznih dovoljenj in homologacije, vedno uporabljajo predpisano zaščitno opremo, hitrost prilagodijo svojim izkušnjam, razmeram na cesti in prometnim predpisom ter naj bodo v prometu posebej pozorni na druge udeležence ter vozijo strpno in odgovorno.

Starše mladoletnih voznikov pa pozivajo, naj spremljajo stanje vozil, ki jih uporabljajo njihovi otroci, ter jih spodbujajo k odgovornemu in varnemu ravnanju v prometu.

 
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