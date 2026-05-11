Mladoletnik z e-skirojem namerno trčil v policista in ga huje poškodoval

Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik v nedeljo najprej ukradel e-skiro, zatem pa še namerno trčil v policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Občan je v nedeljo obvestil policijo, da se je na območju Policijske postaje Slovenske Konjice dobil s fantom, ki se je zanimal za nakup njegovega e-skiroja. Ker ga je želel pred nakupom preizkusiti, mu je občan dovolil testno vožnjo. A se je fant z e-skirojem odpeljal in se ni vrnil na dogovorjeno mesto.

Policista Policijske postaje Slovenske Konjice sta okoli 18. ure na parkirišču na zreškem območju opazila fanta, ki se je pripeljal z e-skirojem in je ustrezal opisu. Ko je fant opazil policista, je močno pospešil hitrost in namerno trčil v policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Pri tem sta oba padla po tleh. Po padcu je skušal pobegniti, vendar mu je policist beg preprečil.

Huje poškodovan policist ostaja na zdravljenju

Policista so po trčenju zaradi hudih poškodb odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju, mladoletni povzročitelj se je pri padcu lažje poškodoval.

Policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi in hude telesne poškodbe, prav tako še preverjajo vse okoliščine glede tatvine e-skiroja.