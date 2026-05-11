Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
16.21

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
UKC Maribor policija nesreča nesreča e-skiro Policijska uprava Celje

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 16.21

18 minut

Mladoletnik z e-skirojem namerno trčil v policista in ga huje poškodoval

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Električni skiro. Nesreča. | Mladoletnik je namerno trčil v policista, ki je v trčenju utrpel hude poškodbe. | Foto Shutterstock

Mladoletnik je namerno trčil v policista, ki je v trčenju utrpel hude poškodbe.

Foto: Shutterstock

Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik v nedeljo najprej ukradel e-skiro, zatem pa še namerno trčil v policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Občan je v nedeljo obvestil policijo, da se je na območju Policijske postaje Slovenske Konjice dobil s fantom, ki se je zanimal za nakup njegovega e-skiroja. Ker ga je želel pred nakupom preizkusiti, mu je občan dovolil testno vožnjo. A se je fant z e-skirojem odpeljal in se ni vrnil na dogovorjeno mesto.

Policista Policijske postaje Slovenske Konjice sta okoli 18. ure na parkirišču na zreškem območju opazila fanta, ki se je pripeljal z e-skirojem in je ustrezal opisu. Ko je fant opazil policista, je močno pospešil hitrost in namerno trčil v policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Pri tem sta oba padla po tleh. Po padcu je skušal pobegniti, vendar mu je policist beg preprečil.

Huje poškodovan policist ostaja na zdravljenju

Policista so po trčenju zaradi hudih poškodb odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju, mladoletni povzročitelj se je pri padcu lažje poškodoval.

Policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi in hude telesne poškodbe, prav tako še preverjajo vse okoliščine glede tatvine e-skiroja.

slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice Občan v Sežani policistom pomagal prijeti vlomilca

UKC Maribor policija nesreča nesreča e-skiro Policijska uprava Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.