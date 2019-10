Mladi - svet potrebuje vašo energijo, ideje, akcijo!

Oglasno sporočilo

Programa Po kreativni poti do znanja (PKP) in Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) sta že več kot 6.200 študentom omogočila vključitev v projekte, v katerih se mladi že med šolanjem srečajo z delovnim okoljem. Na dogodku "Kompetence za zeleno prihodnost", ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije pripravlja 15. oktobra v Mariboru, bodo mladi širši javnosti predstavili delček teh – do okolja prijaznih projektov.

Bodite del zelene prihodnosti in pridite na dogodek "KOMPETENCE za ZELENO PRIHODNOST"

Medtem ko nekateri aktivisti po svetu pišejo zahteve za podnebno pravičnost, drugi že ustvarjajo projekte, ki pripomorejo k ohranjanju okolja in kakovosti bivanja. Projekti, ki se bodo predstavili, so le del uspešnih zgodb, ki so nastale v sklopu programov PKP in ŠIPK. V njih projektne skupine študentov ob mentorstvu profesorja in predstavnika gospodarske oziroma družbene organizacije odgovarjajo na družbene in tudi okoljske izzive sodobnega časa. Med večmesečnimi aktivnostmi mladi izkusijo stik z delovnim okoljem, pridobijo bogate izkušnje in znanja ter navežejo stike z morebitnimi delodajalci.

VAS zanimajo konkretne zgodbe projektov, njihovi rezultati in doprinos družbi ter izkušnje sodelujočih? Pridružite se nam na dogodku "KOMPETENCE za ZELENO PRIHODNOST", ki bo v torek, 15. oktobra 2019, od 9.30 do 14.30 v prostorih Izuma v Mariboru.

Ker je OKOLJE pomembna tema, ki odpira številne priložnosti in možnosti, boste v njih ali morda med predavanjem mag. Ladeje Godina Košir, strokovnjakinje s številnimi domačimi in mednarodnimi praksami s področja krožnega gospodarstva, poslanstvo za svojo prihodnost prav TU našli tudi VI.

Program dogodka in prijavo nanj najdete tukaj.

Aktualna razpisa sta priložnost tudi za vas

Srečanje bo odlična priložnost tudi za navezovanje stikov in klepet s svetovalci. Povprašali jih boste lahko o pogojih in drugih dilemah za prijavo na aktualna javna razpisa Po kreativni poti do znanja (PKP) in Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK).

Podelili že več kot 14 milijonov evrov

Programa, ki ju sofinancirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad in se že vse od leta 2014 izvajata v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, sta izvabila številne pozitivne odzive in vtise ter postregla z odličnimi rezultati. Nastalo je že več kot 830 uspešnih in vsebinsko zelo raznolikih projektov, v katere je bilo vključenih že več kot 6.200 študentov. Ti so izkoristili priložnost, ki jim danes služi kot pomembna referenca na karierni poti.

Več informacije najdete na spletni strani www.sklad-kadri.si.

Programa sofinancirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naročnik oglasnega sporočila je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.