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Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
10.17

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek
ministrstvo za kulturo štipendija sredstva

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 10.17

31 minut

Ministrstvo za kulturo ustavilo postopek razpisa za dodelitev delovnih štipendij

Avtorji:
K. M., STA

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Ignacija Fridl Jarc | Ministrstvo za kulturo je v začetku julija objavilo, da so po natančnem pregledu finančnega stanja v proračunu ministrstva za kulturo ugotovili primanjkljaj 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. | Foto Daniel Novakovič/STA

Ministrstvo za kulturo je v začetku julija objavilo, da so po natančnem pregledu finančnega stanja v proračunu ministrstva za kulturo ugotovili primanjkljaj 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Ministrstvo za kulturo je pretekli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer.

Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še niso izdali odločb.

Na ustavitev postopka za dodelitev štipendij se je javno odzvala predsednica Društva za sodobni ples Slovenije Teja Reba, ki je na enem od družbenih omrežij ministrico za kulturo Fridl Jarc pozvala, naj prekličite sklep o razveljavitvi javnega razpisa za delovne štipendije. "Izberite ustvarjalnost," je dodala ob tem.

Kot je še zapisala, so delovne štipendije instrument, s katerim izbranim na vsakem področju omogočajo čas za ustvarjanje, raziskovanje, izobraževanje, razvoj novih znanj in poglabljanje umetniške prakse in so ena najpomembnejših oblik neposredne podpore posameznemu ustvarjalcu.

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij je bil objavljen v začetku letošnjega leta

Kot je še navedla Reba, je bilo v okviru postopka javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij pozitivno ocenjenih 87 vlog – približno 34 za poklicni razvoj in 53 za razvoj umetniškega področja. STA na pojasnila ministrstva za kulturo glede tega še čaka.

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij je bil objavljen v začetku letošnjega leta. Šlo je za sofinanciranje delovnih štipendij za fizične osebe s statusom samostojnega delavca v kulturi, vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo, ki opravljajo poklic s področja glasbenih, uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti, filma in avdiovizualne kulture, knjige ter oblikovanja.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je bila 700 tisoč evrov, od tega 170 tisoč evrov za poklicni razvoj in 530 tisoč evrov za razvoj umetniškega področja.

Ugotovili primanjkljaj 8,9 milijona evrov 

Ministrstvo za kulturo je v začetku julija objavilo, da so po natančnem pregledu finančnega stanja v proračunu ministrstva za kulturo ugotovili primanjkljaj 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Ministrstvo je največji manko ugotovilo na postavki za samozaposlene v kulturi, in sicer 3,9 milijona evrov do konca leta. Kot je za Studio ob 17h pretekli teden pojasnila Fridl Jarc, naj bi v okviru rebalansa proračuna ministrstvo za finance na integralnih sredstvih ministrstvu za kulturo zagotovilo 2,2 milijona evra.

STA je pretekli petek na ministrstvo za kulturo naslovila več vprašanj, povezanih z rebalansom proračuna, kjer pa so odgovorili, da možnosti sprememb proračuna skrbno preučujejo, a v tem trenutku še ne morejo biti konkretni. "Ko bodo sprejete odločitve, vas bomo z njimi seznanili," so še zapisali.

STA je vprašanja glede finančnega stanja na ministrstvu za kulturo v preteklih dneh povprašala tudi ministrstvo za finance, kjer so odgovorili, da je ministrstvo za finance proračunske uporabnike v prvi polovici leta pozivalo, da posredujejo predloge za znižanje odhodkov.

"Na ta poziv je ministrstvo za kulturo odgovorilo, da bodo ocenjene prihranke v znesku 8,9 milijona evrov porabili za pokrivanje mankov na drugih vsebinah v okviru njihovega finančnega načrta. Za preostale odgovore prosimo, da se obrnete neposredno na ministrstvo za kulturo," so še zapisali.

Iz podrobnejših podatkov o stanju državnega proračuna, ki so dosegljivi na spletni strani državnega proračuna, je razvidno, da je ministrstvo za kulturo na dan 19. julij letos doslej porabilo 135.288.622 evrov od skupno 282.262.109 evrov.

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