Na ministrstvu za kmetijstvo pravijo, da so ob prevzemu resorja naleteli na resne finančne, kadrovske in organizacijske težave. Zaradi tega so ustavili javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Naša hrana, podeželje in naravni viri v letu 2026 ter napovedali temeljit pregled poslovanja, so zapisali na spletni strani.

Ministrstvo za kmetijstvo je ustavilo javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Naša hrana, podeželje in naravni viri v letu 2026, ki je bil objavljen 20. maja. Kot pojasnjujejo, so se za ta korak odločili po pregledu razmer ob prevzemu resorja, ko naj bi odkrili več vsebinskih, finančnih in organizacijskih pomanjkljivosti.

Na ministrstvu poudarjajo, da želijo pripraviti nov razpis, ki bo bolje usklajen s potrebami slovenskega kmetijstva in strokovne javnosti.

M. Čalušić je JR podpisala 13. 5. (!), objavljen je bil 20. 5. (!). Nekomu se je zelo mudilo. Niti besedice o tem v primopredaji. Neodgovorno. Ko bomo vse natančno preverili, bo JR ponovno objavljen. https://t.co/SKTf1DZJmu — Janez Cigler Kralj (@jciglerkralj) July 3, 2026

Razpis po oceni ministrstva ni sledil prednostnim nalogam

Po navedbah ministrstva dosedanji razpis ni dovolj jasno sledil prednostnim nalogam resorja. Zato ocenjujejo, da je priprava novega razpisa nujna, saj mora biti poraba javnega denarja usklajena z dejanskimi potrebami kmetijske stroke, kmetov in širšega javnega interesa.

Ob tem zagotavljajo, da razpisa niso ustavili brez tehtnih razlogov, temveč zaradi odgovornega ravnanja z javnimi sredstvi.

Odzivi na preklic razpisa



Preklic 3,5 milijona evrov vrednega razpisa je, kot poroča 24ur.com, raziskovalce presenetil le dobri dve uri pred iztekom roka za prijavo. Na Biotehniški fakulteti ter Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru pravijo, da podobnega primera ne pomnijo. Opozarjajo, da priprava projektnih prijav traja več tednov, številne prijave pa so bile že oddane. Od pristojnih pričakujejo pojasnila in čimprejšnjo objavo novega razpisa.



Ostro se je odzvala tudi nekdanja ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić, ki je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da je bil razpis preklican prvič v zgodovini Slovenije, čeprav so bili projekti že pripravljeni, prijavljeni in zanje zagotovljena sredstva. Odločitev je označila za "pljunek v obraz raziskovalcem in znanstvenikom".

Opozarjajo na finančne in kadrovske težave

Na ministrstvu ob tem navajajo, da so ob prevzemu resorja naleteli na številne težave, ki po njihovih besedah presegajo zgolj sporni razpis. Med drugim izpostavljajo nerešena vprašanja glede povračil škode kmetom zaradi izgube pridelka, nedokončane primopredajne postopke ter težave na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju.

Kot dodajajo, so zaznali tudi pomanjkljivo komunikacijo s kmetijskimi organizacijami in premajhno prisotnost ministrstva pri zastopanju interesov Slovenije na ravni Evropske unije.

Sledi pregled poslovanja

Ministrstvo je napovedalo temeljit pregled finančnega poslovanja, javnih naročil, javnih razpisov in drugih finančnih obveznosti. Pregledujejo tudi kadrovsko stanje, vključno z nekaterimi zaposlitvami, ki po njihovih navedbah zahtevajo dodatno preverjanje.

Po njihovem mnenju je takšen pregled nujen za preprečitev neracionalne porabe javnega denarja in vzpostavitev odgovornega upravljanja.

Primanjkljaj skoraj 90 milijonov evrov

Na ministrstvu opozarjajo tudi na zahtevno finančno stanje. Ob prevzemu naj na proračunski postavki za subvencioniranje zavarovalnih premij skoraj ne bi bilo zagotovljenih sredstev.

Zato zdaj pripravljajo peto spremembo strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katero želijo poiskati približno 88,5 milijona evrov za izvedbo subvencijske kampanje v letu 2027.

Na ministrstvu napovedujejo, da bodo nov razpis za raziskovalne projekte objavili, ko bo vsebinsko usklajen s potrebami slovenskega kmetijstva ter bodo zagotovljeni vsi strokovni, finančni in organizacijski pogoji za njegovo izvedbo.