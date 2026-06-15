Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj se je danes podrobno seznanila s težavami, s katerimi se zaradi neurja in odprave posledic srečuje Občina Komenda. Župan občine Jurij Kern je ob tem opozoril tudi na problem kopičenja velikih količin odpadkov zaradi podrte ali poškodovane infrastrukture in poslopij, ki so nastali v neurju. Kmetijsko ministrstvo je medtem objavilo navodila za uveljavljanje višje sile ob izrednih vremenskih dogodkih. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja po novem sama zazna takšne primere, zato nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so 10. junija utrpeli škodo, primera višje sile ali izjemnih okoliščin ni treba javljati.

Po pojasnilih ministrstva za okolje in prostor ministrica Rifelj z župani, ki so jih minuli teden prizadela huda neurja, ta teden nadaljuje pogovore o tem, kako lahko država pomaga pri čim hitrejši in učinkovitejši sanaciji.

Skupaj z državnim sekretarjem Petrom Lovšinom sta se zato o ukrepih in nadaljnjih korakih glede sanacije danes pogovarjala z županom občine Komenda Jurijem Kernom. Ta je namreč po navedbah ministrstva poudaril, da je škoda zelo velika in presega zmožnosti občine.

Župan: Soočamo se z veliko količino odpadkov

Med težavami, s katerimi se zaradi neurja in odprave njegovih posledic trenutno srečujejo v Komendi, je župan izpostavil kopičenje velikih količin odpadkov, ki so nastali v neurju predvsem zaradi podrte ali poškodovane infrastrukture in poslopij. Kot sta poudarila ministrica in državni sekretar, bo država tudi na področju zbiranja in odlaganja odpadkov, nastalih v neurju, iskala možne rešitve v okviru vseh možnosti, ki so na voljo.

Da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode po ujmi, ki je prejšnji teden prizadela več delov države, vlada sprejema tudi ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir.

Ob tem, da je tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljnje škode, bo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo od petka na pristojnih upravnih enotah zagotovilo posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke, so v nedeljo sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

"Vsi prizadeti, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, bodo lahko pristopili k sanaciji objektov, ne da bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov," so dodali.

Vremenska ujma povzročila katastrofalne posledice

Vremenska ujma z močnim vetrom, nalivi in točo je prejšnji teden povzročila katastrofalne posledice na stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektih ter na infrastrukturi in kmetijskih površinah. O največji škodi so v noči z 9. na 10. junij poročali najprej iz občine Žetale, v noči z 10. na 11. junij pa iz občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem, kjer sta največ škode povzročila orkanski veter in toča, ter iz Podravja, kjer je zaradi toče največ škode v kmetijstvu.

Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu posledic neurja v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Napovedal je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši.

Objavljena navodila za uveljavljanje višje sile ob izrednih vremenskih dogodkih





Kot so pojasnili na ministrstvu, je novost pri javljanju višje sile in izjemnih okoliščin, da lahko agencija za kmetijske trge sama zazna takšne primere.



Če namreč s svojimi kontrolnimi sistemi, zlasti s sistemom za spremljanje površin ali drugimi sistemi za samodejno ugotavljanje dejanskega stanja, ugotovi okoliščine, ki kažejo na višjo silo ali izjemne okoliščine, lahko po uradni dolžnosti začne postopek njihovega ugotavljanja. V takem primeru upravičencu višje sile ni treba posebej prijaviti.



Če agencija obstoj višje sile ali izjemnih okoliščin potrdi, o tem upravičenca obvesti prek aplikacije za komunikacijo z upravičenci Sopotnik.



Za površine, ki ležijo na seznamu prizadetih območij in za katere je iz posnetkov sistema za spremljanje površin mogoče sklepati, da je do pojava višje sile prišlo 10. junija, bo tako agencija samodejno opravila postopek. Ugotovljena višja sila za upravičenca pomeni, da prejme plačilo v celoti oziroma se mu sankcij ne naloži, če je vzrok neizpolnjevanja pogojev za pridobitev plačila ugotovljena višja sila oziroma izjemna okoliščina.



Nosilcem kmetijskih gospodarstev v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin nastalih 10. junija tako ni treba javiti primera višje sile ali izjemnih okoliščin ali na agencijo pošiljati kakršnih koli dokazil, so zapisali.



Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa ne glede na to vsem vlagateljem predlaga, da od 1. avgusta redno spremljajo stanje svojih površin v aplikaciji Sopotnik.



Če agencija s pomočjo satelitskih posnetkov sistema za spremljanje površin ne bo mogla z dovolj visoko zanesljivostjo sklepati, da je nepravilnost na prijavljenih površinah posledica primera višje sile ali izjemnih okoliščin, bo v tem delu zahtevka oznaka v aplikaciji Sopotnik ostala rdeče barve.



Vlagatelj bo še vedno imel možnost, da prek Sopotnika poda pojasnilo in/ali posreduje dokazila, da je neskladnost s pogoji upravičenosti nastala zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin, so zapisali.



Prav tako vlagateljem priporočajo, da z aplikacijo fotoSOPOTNIK čim prej fotografirajo stanje na kmetijskem gospodarstvu ali površini tako, da je na fotografiji jasno razviden pojav višje sile. Fotografije naj vlagatelji shranijo za morebitno poznejše dokazovanje.



Pomembno je tudi, da morajo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, katerih površine niso vključene na seznam prizadetih območij ali pa so utrpeli višjo silo, ki ni posledica neurja 10. junija, najpozneje v 15 dneh od nastanka višje sile oziroma takoj, ko je to mogoče, samoiniciativno prijaviti svoj primer agenciji po običajnem postopku.