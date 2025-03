Minister za obrambo Borut Sajovic je s podjetjem Ljubljanski urbanistični zavod podpisal pogodbo za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo novega nacionalnega zdravstvenega centra za izredne razmere, ki bo v Bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani. Objekt bo končan predvidoma leta 2028, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pogodba ima tri ključne faze, in sicer pripravo preliminarnih poročil in projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in investicijske dokumentacije ter projektne dokumentacije za gradnjo.

Ministrstvo za obrambo je ocenilo, da bodo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja oddali jeseni, projekti za izvedbo del pa bodo pripravljeni proti koncu leta ali v začetku leta 2026.

Gradnja predvidoma končana leta 2028

Nato bo ministrstvo objavilo postopek javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Gradnja objekta bo predvidoma v letih 2026 in 2027 ter se bo po napovedih ministrstva končala leta 2028 z opremljanjem in predajo objekta Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo je gradnjo centra napovedalo lani jeseni. Gre za tako imenovani projekt dvojne rabe, saj bo center v okviru projekta, vrednega skoraj 87 milijonov evrov z DDV, zagotavljal oskrbo za vojaške namene in za potrebe javnega zdravstva.

Sajovic je v nedavnem intervjuju navedel, da okrepitev obstoječe zdravstvene infrastrukture načrtujejo tudi drugje po Sloveniji, interes so za zdaj izkazali v Mariboru, Celju, Brežicah, na Primorskem in v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.