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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
10.12

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Natisni članek
Franci Matoz dan državnosti

Sreda, 24. 6. 2026, 10.12

1 ura, 28 minut

Minister Matoz ob dnevu državnosti poudaril pomembno vlogo policije

Avtorji:
R. K., STA

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Franci Matoz | Policistkam in policistom se je minister Franci Matoz ob dnevu zahvalil za predano opravljajo njihovega zahtevnega poklica. | Foto STA

Policistkam in policistom se je minister Franci Matoz ob dnevu zahvalil za predano opravljajo njihovega zahtevnega poklica.

Foto: STA

Ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je v poslanci ob dnevu državnosti, ki je v četrtek, in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto, poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedaj še miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo.

"Pred 35 leti je nastala naša država, Republika Slovenija, utemeljena na demokratični in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Osamosvojitev je zasluga številnih tedanjih pripadnikov organov za notranje zadeve, milice, teritorialne obrambe, pa tudi vseh domoljubnih Slovenk in Slovencev, ki so vedeli in verjeli, da je vendarle prišel čas za samostojno in suvereno državo - Republiko Slovenijo," je v poslanici zapisal Matoz.

Poudaril je, da so se slovenski policisti takrat po vsej državi odločno postavili po robu jugoslovanski vojski, ki je hotela s silo poteptati "našo, komaj nastalo samostojno državo". V spomin na ta pogumna dejanja policija svoj dan praznuje 27. junija, ko so se policisti leta 1991 spopadli z jugoslovansko armado na mejnem prehodu Holmec.

Matoz: Slovenska policija je zrasla v sodobno organizacijo

Po njegovih navedbah je slovenska policija v treh desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. "A ne glede na to je pred nami več ključnih izzivov, pred katerimi si ne moremo več zatiskati oči," je prepričan minister.

Med njimi je izpostavil kadrovsko podhranjenost, ki je posledica zlasti upokojevanja in nezadostnega zanimanja za delo policista. Policijski poklic je treba zato po Matozovem mnenju ponovno narediti privlačnega za mlade.

Kot prvi in zelo pomemben korak za doseg tega cilja vidi ustanovitev ločenega plačnega sistema za policijo (sicer tudi za vojsko, zdravstvo, izobraževanje, kulturo in socialnovarstvene storitve). Poklic policista je po mnenju ministra namreč specifičen in policisti v enotnem plačnem sistemu niso "niti pravilno uvrščeni niti pravilno ovrednoteni, zato jih je treba izvzeti ter vzpostaviti sodobnejšo in pravičnejšo ureditev".

Štipendije za mlade in medgeneracijski prenos znanja

Zavezal se je, da bodo poleg tega za pritegnitev mladih uvedli sistem štipendiranja na eni strani, na drugi strani pa zadržali strokovne in izkušene zaposlene v policiji ter tako zagotovili medgeneracijski prenos znanja.

Matoz je prepričan, da je treba zgraditi vzdržen in trajnostno naravnan karierni sistem ter policistom tudi tako povrniti ugled, družbeni status in veljavo. "Osnovna in daleč najbolj vidna naloga policije je namreč skrb za varnost vseh nas in našega premoženja. Pri tem je moj cilj, da to svoje poslanstvo lahko opravljajo čim bolj učinkovito in uspešno, predvsem pa razbremenjeni nepotrebnih birokratskih postopkov," je navedel v poslanici.

Policistkam in policistom se je ob dnevu zahvalil za predano opravljajo njihovega zahtevnega poklica. "To osebno cenim in izredno spoštujem, saj tudi sam izhajam iz policijskih vrst. Poznam ustroj in delovanje policije kot organizacije, zato verjamem, da je pred nami optimistično obdobje, ko boste ponovno na prvem mestu vi ter vaše policijsko delo, znanje in izkušnje," je zapisal. Vsem državljankam in državljanom je hkrati čestital ob dnevu državnosti.

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