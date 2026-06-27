Minister Kajzer v Dubrovniku o pomenu sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami

Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na konferenci Dubrovnik Forum, na kateri je sodeloval v petek in danes, poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju, ter dialoga pri reševanju ključnih mednarodnih izzivov, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Ob začetku foruma je minister poudaril, da so v obdobju velikih geopolitičnih sprememb dialog, sodelovanje in odprta izmenjava pogledov pomembnejši kot kadar koli prej. Takšna srečanja omogočajo usklajevanje stališč, poglabljanje sodelovanja, zlasti s sosednjimi državami, ter krepijo zaupanje med partnerji..

Minister je v nastopu na današnji panelni razpravi Eno morje, številni partnerji: Sredozemlje za blaginjo vseh dejal, da je v sodobnem svetu skoraj vse postalo sredstvo geopolitičnega pritiska. Zavzel se je za okrepitev evropske strateške povezljivosti.

"S povezavo treh ključnih pristanišč Severnega Jadrana - Trsta, Kopra in Reke - lahko Evropi zagotovimo hitrejši in varnejši dostop do svetovnih trgov," je dejal. Dodal je, da z naložbami v prometne koridorje in infrastrukturo krepimo evropsko varnost, odpornost in dolgoročno blaginjo. Opozoril je tudi na pomen sredozemske univerze EMUNI v Piranu, ki spodbuja prenos znanja in izkušenj ter povezuje ljudi.

Krepitev konkurenčnosti Evrope s sodelovanjem pristanišč v Severnem Jadranu

Kajzer je danes sodeloval tudi na delovnem kosilu zunanjih ministrov držav članic neformalne skupine sredozemskih držav MED9, ki ji letos predseduje Hrvaška. Strinjal se je z zunanjima ministroma Hrvaške in Italije, da je treba okrepiti konkurenčnost Evrope, s poudarkom na sodelovanju pristanišč v Severnem Jadranu.

Na delovnem kosilu #MED9 se je minister @TKajzer strinjal z MZZ 🇮🇹 & 🇭🇷, da je treba okrepiti konkurenčnost Evrope, s poudarkom na sodelovanju pristanišč v Severnem Jadranu.#Slovenija 🇸🇮 podpira tesnejše sodelovanje v regionalnih in neformalnih pobudah, tudi v Pobudi treh morij… pic.twitter.com/1F7Py3CO3w — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) June 27, 2026

Ob robu foruma je opravil vrsto dvostranskih srečanj, med drugim z zunanjimi ministri Hrvaške, Italije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Uzbekistana, Albanije, Črne gore, Gruzije in Andore, generalnim sekretarjem Sveta Evrope, posebnim predstavnikom EU za dialog med Beogradom in Prištino ter generalnim sekretarjem Regionalnega sveta za sodelovanje.

Minister se je udeležil tudi praznovanja dneva državnosti in predstavitve pesniške zbirke, ki ju je organiziralo Slovensko kulturno društvo Lipa Dubrovnik. V nagovoru je poudaril, da so Slovenci po svetu pomembna vez med Slovenijo in državami, v katerih živijo in da je krepitev odnosov s sosednjimi državami ena od zunanjepolitičnih prioritet sedanje vlade.