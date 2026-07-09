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Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
13.26

Osveženo pred

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Natisni članek
Franci Matoz Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo migracije

Četrtek, 9. 7. 2026, 13.26

18 minut

Matoz: O ograji na meji ni bilo nikakršnega govora

Avtorji:
R. K., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Franci Matoz | Minister Franci Matoz je dejal, da bo o ukrepih razmišljal v okviru finančnih sredstev ministrstva, pri čemer je dodal, da so z rebalansom ministrstvu odvzeli znatna sredstva. | Foto Aleš Kocjan/STA

Minister Franci Matoz je dejal, da bo o ukrepih razmišljal v okviru finančnih sredstev ministrstva, pri čemer je dodal, da so z rebalansom ministrstvu odvzeli znatna sredstva.

Foto: Aleš Kocjan/STA

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je pred sejo vlade dejal, da bodo sklepe odbora DZ, ki ministrstvo poziva tudi k pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji, preučili. Dejal je, da o "ograji seveda ni bilo nikakršnega govora", razmišlja pa o povečanem nadzoru z droni in drugimi tehničnimi sredstvi.

"Nagibam se k tehničnemu varovanju s tako imenovanimi droni in drugimi sredstvi, s katerimi bomo aktivno prestrezali ilegalne migracije," je medijem dejal minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. Ob tem je poudaril, da je trenutno stanje varovanja dobro, boljše kot prej, zato dodatnih potreb ne vidi.

Matoz: Prestrežemo vedno več migrantov

Slovenija je namreč junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. "Rezultati so vidni vsak dan, kajti vedno več migrantov prestrežemo," je dejal Matoz. "Vemo, da ilegalni prebežniki ne prihajajo na mejni prehod in pokažejo dokument, ampak prihajajo od drugod," je dejal.

Matoz je danes še dejal, da bo o ukrepih razmišljal v okviru finančnih sredstev ministrstva, pri čemer je dodal, da so z rebalansom ministrstvu odvzeli znatna sredstva.

Povečanje števila policistov, boljše plače in zadržanje obstoječega kadra

Člani odbora DZ za notranje zadeve in javno upravo so sicer v torek sprejeli 12 sklepov. Želijo si, da ministrstvo pripravi program za povečanje števila policistov, izboljšanje plačnega in kariernega sistema ter ukrepe za zadržanje obstoječega kadra.

Zavzeli so se za povečanje števila policijskih patrulj na območjih z visoko stopnjo kriminalitete. Pozvali so k pripravi načrta za zmanjšanje nasilnega kriminala zlasti med mladimi in k avtocestni policiji.

Ministrstvo pa so tudi pozvali, naj pripravi poročilo o morebitnih političnih pritiskih na delo policije v času vlade Roberta Goloba. Pozvali so ga tudi, naj poda policiji usmeritve za prednostno obravnavo sumov gospodarskega kriminala in korupcije v državnih družbah v tem času.

Franci Matoz Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo migracije
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