Mineva 30 let od razglasitve treh ustavnih amandmajev, s katerimi je skupščina RS razveljavila številne zvezne predpise in naredila nov korak na poti k samostojnosti. V predsedniški palači pripravljajo slovesnost, na kateri bosta govornika predsednik tedanjega družbenopolitičnega zbora skupščine RS Ludvik Toplak in predsednik republike Borut Pahor.

Amandmaje XCVI, XCVII in XCVIII k ustavi Republike Slovenije je tedanja republiška skupščina sprejela na skupni seji vseh treh zborov 27. septembra 1990, razglasila pa 28. septembra in 4. oktobra 1990, navaja STA.

Z amandmaji je določila, da se v RS ne uporabljajo določbe ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki niso v skladu s slovensko ustavo, da Skupščina RS določi, kateri zvezni predpisi zveznih organov, izdanih do uveljavitve tega amandmaja, se ne uporabljajo v RS in da zvezni zakoni, izdani po uveljavitvi tega amandmaja, veljajo v Sloveniji, ko za vsakega posebej poda soglasje Skupščina RS.

Skupščina je s sprejetimi ustavnimi amandmaji prevzela odločanje o služenju vojaškega roka, teritorialni obrambi in njenem poveljniku ter višini in načinu financiranja Jugoslovanske ljudske armade, piše na spletni strani DZ, še navaja STA.

Skupščina je 2. julija 1990 sprejela deklaracijo o suverenosti države Slovenije. Za uveljavitev deklaracije pa je bil potreben čimprejšnji sprejem nove ustave. Določen je bil enoletni rok. Za vmesno obdobje, do sprejema nove ustave, pa je skupščina deklaracijo uresničevala z omenjenimi ustavnimi amandmaji.

Današnje slovesnosti v počastitev 30. obletnice razglasitve teh ustavnih amandmajev se bosta udeležila tudi predsednik vlade Janez Janša in predsednik DZ Igor Zorčič. Slovesnost in obeležitev obletnice sodita v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije, še piše STA.