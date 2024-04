Milanu Kučanu bodo postavili spomenik. Kje bo stal?

Nekdanjemu predsedniku republike Milanu Kučanu bodo v njegovem rojstnem kraju Križevci na Goričkem postavili spomenik. V občini Gornji Petrovci so se za to odločili, ker je prvi predsednik države veliko pripomogel k prepoznavnosti kraja, pa tudi zaradi njegove zgodovinske vloge v domači in mednarodni politiki, je poročala TV Slovenija.

Spomenik naravne velikosti Milana Kučana bo stal na križišču treh poti sredi Križevcev. Izdelavo spomenika so v občini Gornji Petrovci zaupali znanemu kiparju Mirsadu Begiću.

V občini so se Kučanu želeli pokloniti že pred tremi leti, ko je ta praznoval 80. let, a jim je takrat načrte prekrižala pandemija covida-19.

V občini poudarjajo, da si od spomenika obetajo tudi koristi. "Vsako tako znamenje privabi določene obiskovalce in tudi vsi, ki bodo šli po poti Goričkega, po teh kolesarskih in drugih poteh, bodo zagotovo iskali tudi priložnost, da vidijo ta spomenik. In to bo za nas dodana vrednost," je za TV Slovenija povedal župan občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber.

Spomenik bodo v Križevcih odkrili ob občinskem prazniku 18. avgusta, na otvoritev bodo povabili tudi Kučana, je še poročala TV Slovenija.