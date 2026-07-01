Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
17.16

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Peter Jančič Siol odgovorni urednik TSmedia

Sreda, 1. 7. 2026, 17.16

1 ura, 4 minute

Mesto odgovornega urednika Siol.net prevzel Peter Jančič

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Peter Jančič | Mandat Petra Jančiča bo trajal štiri leta.

Mandat Petra Jančiča bo trajal štiri leta.

Mesto odgovornega urednika portala Siol je danes prevzel Peter Jančič. Siol spada pod TSmedio, ki je del skupine Telekoma Slovenije. Jančičev mandat bo trajal štiri leta. Na tem mestu je bil že pred novembrom 2022, ko ga je nasledil zdajšnji odgovorni urednik Slovenske tiskovne agencije (STA) Mihael Šuštaršič.

Portal Siol.net je od 1. maja kot v. d. odgovorne urednice vodila Katja Nakrst, ki so jo za to mesto izbrali po aprilskem odstopu Jake Lopatiča z mesta odgovornega urednika.

Lopatič se je na Siolu vrnil v športno uredništvo, kjer je delal že pred aprilom lani. Takrat je na mestu odgovornega urednika nasledil Šuštaršiča, ki je od 7. decembra lani odgovorni urednik STA.

Jančič je bil odgovorni urednik Dela 

Jančič, rojen leta 1966 v Mariboru, je diplomiral na fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Na svoji poklicni poti je bil med letoma 2006 in 2007 odgovorni urednik dnevnika Delo, v letih od 2017 in 2020 ter od leta 2022 dalje pa je urejal Spletni časopis.

Poleg tega je bil eden od ustanoviteljev in prvi predsednik Združenja novinarjev in publicistov.

Peter Jančič Siol odgovorni urednik TSmedia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.