Mesto odgovornega urednika Siol.net prevzel Peter Jančič

Mesto odgovornega urednika portala Siol je danes prevzel Peter Jančič. Siol spada pod TSmedio, ki je del skupine Telekoma Slovenije. Jančičev mandat bo trajal štiri leta. Na tem mestu je bil že pred novembrom 2022, ko ga je nasledil zdajšnji odgovorni urednik Slovenske tiskovne agencije (STA) Mihael Šuštaršič.

Portal Siol.net je od 1. maja kot v. d. odgovorne urednice vodila Katja Nakrst, ki so jo za to mesto izbrali po aprilskem odstopu Jake Lopatiča z mesta odgovornega urednika.

Lopatič se je na Siolu vrnil v športno uredništvo, kjer je delal že pred aprilom lani. Takrat je na mestu odgovornega urednika nasledil Šuštaršiča, ki je od 7. decembra lani odgovorni urednik STA.

Jančič je bil odgovorni urednik Dela

Jančič, rojen leta 1966 v Mariboru, je diplomiral na fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Na svoji poklicni poti je bil med letoma 2006 in 2007 odgovorni urednik dnevnika Delo, v letih od 2017 in 2020 ter od leta 2022 dalje pa je urejal Spletni časopis.

Poleg tega je bil eden od ustanoviteljev in prvi predsednik Združenja novinarjev in publicistov.