Avtor:
Na. R.

Torek,
5. 5. 2026,
13.35

Osveženo pred

28 minut

izguba proračun davki interventni zakon Levica Luka Mesec

Mesec: Borili se bomo z vsem, tudi posvetovalnim referendumom

Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Luka Mesec | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Luka Mesec iz Levice je sporočil, da se bodo proti interventnemu zakonu, ki ga je predlagal trojček NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resni.ca borili z vsemi sredstvi, tudi s posvetovalnim referendumom. V stranki Levica menijo, da interventni zakon, o katerem bo DZ odločal v ponedeljek, prinaša politike, škodljive za ljudi, razvoj države in družbo.

Posvetovalni referendum po mnenju Luke Mesca o tem zakonu mora biti, saj meni, da je nezaslišano, da se tak zakon, ki prinaša več kot eno milijardo evrov javnofinančnih posledic in korenite posege v temeljne družbene podsisteme, kot je pokojninski sistem ali pravica do zaposlitve, "sprejema brez socialnega dialoga, da se sprejema brez kakršnegakoli javnega posvetovanja, brez kakršnegakoli vladnega posvetovanja, saj noben vladni resor sploh ne sodeluje v tem zakonu". "To se dogaja v Sloveniji prvič in je nezaslišano, da se dogaja na tak način," je dejal Mesec.

Spomnil je, da so pokojninsko reformo pripravljali več kot dve leti, "zdaj, ko posegajo zelo grobo v pokojninski sistem, niso o tem vprašali nikogar", je bil oster.

Zakon so sicer pripravili v poslanskih skupinah NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, v prvem branju so ga podprli tudi v SDS, a so za drugo obravnavo napovedali nekaj popravkov.

Mesec je ob tem je dejal, da "če nastajajoča vlada misli resno z demokratičnostjo, bi morala posvetovalni referendum podpreti". "Oni ta zakon razumejo kot utelešenje želja in ambicij volivcev. Če so prepričani v to, da si volivci tak zakon želijo, potem mislim, da ga ne bi smeli imeti težave braniti na posvetovalnem referendumu," je dejal Mesec.

Prav tako meni, da bo referendum podprla stranka Resnica, ki je sicer v volilni kampanji zelo poudarjala moč ljudi in potrebo po več referendumih. "Če so konsistentni, bodo to podprli," je dejal Mesec.

