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Avtorji:
R. K., STA

Petek,
31. 7. 2026,
11.29

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
inflacija Eurostat

Petek, 31. 7. 2026, 11.29

23 minut

Medletna inflacija v območju evra julija 2,9-odstotna

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
inflacija | Osnovna inflacija, torej tista brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka, je bila medtem pri 2,5 odstotka in s tem še vedno le nekoliko nad dveodstotnim srednjeročnim ciljem Evropske centralne banke. | Foto Shutterstock

Osnovna inflacija, torej tista brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka, je bila medtem pri 2,5 odstotka in s tem še vedno le nekoliko nad dveodstotnim srednjeročnim ciljem Evropske centralne banke.

Foto: Shutterstock

Medletna inflacija v območju evra se je julija po danes objavljeni prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat z junijskih 2,8 odstotka zvišala na 2,9 odstotka. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji triodstotna.

Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni julija medletno zvišale za deset odstotkov, potem ko je bila junija rast 8,5-odstotna.

Po rasti so sledile storitve (+3,3 odstotka), skupina hrana, alkoholne pijače in tobak (+1,2 odstotka) ter industrijski izdelki brez energentov (+0,9 odstotka).

Osnovna inflacija, torej tista brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka, je bila medtem pri 2,5 odstotka in s tem še vedno le nekoliko nad dveodstotnim srednjeročnim ciljem Evropske centralne banke. Na mesečni ravni so cene stagnirale.

Med članicami evrskega območja je po inflaciji julija najbolj izstopala Litva, kjer je medletna inflacija dosegla 5,6 odstotka. Sledila sta Bolgarija s 4,1-odstotno inflacijo in Ciper s štiriodstotno stopnjo.

Najmanj izrazit pa je bil medletni dvig cen življenjskih potrebščin v Estoniji z dveodstotno rastjo. Sledili sta Malta (2,1 odstotka) in Francija (2,4 odstotka).

inflacija Eurostat
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