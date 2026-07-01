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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
15.32

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
HIV Pacient Zagovornik načela enakosti medicinska sestra

Sreda, 1. 7. 2026, 15.32

1 ura, 17 minut

Medicinska sestra ravnala diskriminatorno: v čakalnici razkrila, da ima pacient HIV, in si nadela rokavice

Avtorji:
K. M., STA

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medicinska sestra | Medicinska sestra se je do pacienta vedla oholo. | Foto Thinkstock

Medicinska sestra se je do pacienta vedla oholo.

Foto: Thinkstock

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je tudi v ponovljenem postopku preverjanja obravnave pacienta, okuženega z virusom HIV, pri obisku dežurnega zobozdravnika v Zdravstvenem domu Maribor ugotovil, da je bilo ravnanje medicinske sestre diskriminatorno. O primeru je ponovno odločal po navodilu upravnega sodišča, v postopek pa je bil vključen tudi izvedenec.

"Povsem po nepotrebnem je v čakalnici razkrila zdravstveno stanje pacienta, si zaradi njegovega zdravstvenega stanja pri rokovanju z njegovo zdravstveno kartico nadela zaščitne rokavice in se do njega vedla oholo," so glede ravnanja medicinske sestre pri Zagovorniku načela enakosti zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Pacient obiskal dežurnega zobozdravnika

Dogajanje v obravnavanem primeru sega v leto 2017, ko je pacient, okužen z virusom HIV, obiskal dežurnega zobozdravnika v Zdravstvenem domu (ZD) Maribor, da bi prevzel naročeno napotnico za oralno kirurgijo.

O primeru, ki ga je prvič zaključil septembra 2019, je moral zagovornik ponovno odločati po navodilu upravnega sodišča. To je po pritožbi ZD presodilo, da bi moral zagovornik pri odločanju pridobiti tudi izvedensko mnenje.

Neustreznost ravnanja medicinske sestre je zdaj potrdil tudi izvedenec infektološke stroke, so navedli pri Zagovorniku. Izvedenec je med drugim ocenil, da ravnanje medicinske sestre ni bilo primerno, ker ni šlo za situacijo, v kateri bi lahko prišlo do prenosa virusa. Zato v obravnavanem primeru ni bilo strokovno utemeljeno ne naročanje na koncu delovnega časa ne nošenje zaščitnih rokavic ob sprejemu.

K ukrepanju bo pozval zdravstveni inšpektorat

V ponovljenem postopku se je dodatno izkazalo, da ima ZD Maribor še vedno veljavna zastarela pravila glede obravnave oseb z nalezljivimi boleznimi. Zato je Zagovornik proti ustanovi uvedel nov postopek ugotavljanja diskriminacije, k ukrepanju pa bo pozval tudi zdravstveni inšpektorat.

"Ta primer in raziskave, ki jih je pred nedavnim predstavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, kažejo, da so lahko ljudje, ki živijo s HIV, zaradi svojega zdravstvenega stanja še vedno deležni neustrezne in tudi žaljive obravnave celo v zdravstvu. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da se še vedno dogaja, da so predsodki do te skupine ljudi lahko vključeni celo v formalne protokole, čeprav za to ni nobene strokovne osnove. To je nesprejemljivo, zato bom k ukrepanju za zagotovitev enakopravne obravnave vseh pacientov ZD Maribor pozval tudi zdravstveni inšpektorat," so v sporočilu navedli besede zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika.

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