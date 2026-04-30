Med sečnjo v gozdu življenje izgubil 30-letni gozdar

Krajevno skupnost Trnovo pri Gorici je pretresla tragična vest. Njihov sovaščan je med sečnjo v gozdu izgubil življenje. Star je bil 30 let.

"Dragi Tadej Florjančič, tvoja prezgodnja smrt nas je vse globoko pretresla in nas pustila brez besed. Hvala ti za vse, kar si dobrega doprinesel in naredil za skupnost. Iskreno sožalje vsem tvojim, nam pa ostajajo lepi spomini," so zapisali v Krajevni skupnosti Trnovo.

Predsednica krajevne skupnosti Tanja Vončina je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da bodo zaradi tragičnega dogodka zvečer v kraju le dvignili mlaj, vse preostale aktivnosti pa odpadejo.