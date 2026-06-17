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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
17. 6. 2026,
18.52

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Natisni članek
Franci Matoz minister uprava

Sreda, 17. 6. 2026, 18.52

1 ura, 8 minut

Matoz zaposlenim na upravni enoti: Morate biti najboljši servis

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Franci Matoz | Minister Franci Matoz je načelnicam in načelnikom predstavil usmeritve za prihodnje obdobje. | Foto STA

Minister Franci Matoz je načelnicam in načelnikom predstavil usmeritve za prihodnje obdobje.

Foto: STA

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz se je ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. "Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja," je na spoznavnem srečanju dejal minister Matoz.

Če so upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, to krepi zaupanje prebivalcev v delo javne uprave, so Matozove besede povzeli na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

Na spoznavnem srečanju, ki sta se ga udeležila tudi državni sekretar Božo Predalič in vodja službe za upravne enote Mirko Stopar, so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot so odprava zaostankov, digitalizacija in zagotavljanje učinkovitih storitev.

Predstavil je usmerite za prihodnje obdobje

Minister je načelnicam in načelnikom predstavil usmeritve za prihodnje obdobje, ki vključujejo nadaljnje odpravljanje zaostankov, vlaganje v digitalizacijo postopkov, pa tudi uvajanje umetne inteligence.

V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o ključnih izzivih, s katerimi se soočajo upravne enote. Med njimi so obvladovanje pripada zadev, zagotavljanje kadrov in ustrezne opreme.

Pomoč prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavna neurja

Posebna pozornost je bila namenjena nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od petka nudile pomoč in svetovale pri razlagi posameznih postopkov, denimo gradbenih, pri odpravljanju posledic.

Vremenska ujma z močnim vetrom, nalivi in točo je prejšnji teden povzročila katastrofalne posledice na stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektih ter na infrastrukturi in kmetijskih površinah. O največji škodi so v noči z 9. na 10. junij poročali najprej iz občine Žetale, v noči z 10. na 11. junij pa iz občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem, kjer sta največ škode povzročila orkanski veter in toča, ter iz Podravja, kjer je zaradi toče največ škode v kmetijstvu.

Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu posledic neurja v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Napovedal je, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši.

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