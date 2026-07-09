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Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
13.35

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek
Franci Matoz Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo državna uprava

Četrtek, 9. 7. 2026, 13.35

4 minute

Matoz: Reorganizacija še poteka, bolj jasna slika glede javnih uslužbencev po 18. juliju

Avtorji:
R. K., STA

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Franci Matoz | Minister Franci Matoz ocenjuje, da bo na ministrstvu za notranje zadeve po reorganizaciji prišlo do presežka javnih uslužbencev. | Foto STA

Minister Franci Matoz ocenjuje, da bo na ministrstvu za notranje zadeve po reorganizaciji prišlo do presežka javnih uslužbencev.

Foto: STA

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je pojasnil, da po združevanju ministrstev reorganizacija v državni upravi še poteka. Kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev, bo znano po 18. juliju, ko morajo biti sprejeti akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Sedanja vlada je število ministrstev zmanjšala z 19, kolikor jih je bilo v prejšnjih vladi, na 14, kar je prineslo združevanje oz. selitev več področij oz. ministrstev pod isto streho.

Matoz je danes pred sejo vlade pojasnil, da reorganizacija še poteka. Zaradi združevanja ministrstev je bila najprej sprejeta vladna uredba, ki je določila notranji ustroj ministrstev in organe v njihovi sestavi. Sedaj so na vrsti akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki morajo biti sprejeti do 18. julija.

Po ocenah Matoza bo na njegovem ministrstvu prišlo do presežka delavcev

Takrat bo po njegovih besedah jasno, kako so se službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev. Sam trenutno lahko ocenjuje le za svoje področje, kjer bo po njegovi oceni prišlo do presežka javnih uslužbencev. Meni namreč, da določene službe bodisi niso potrebne oz. so z združevanjem ministrstev postali določeni javni uslužbenci odvečni. Rešitve se bo iskalo ali s prerazporeditvami na druga delovna mesta, na druga ministrstva ali pa v okviru pogajanja s sindikati za presežne delavce, je napovedal.

Vladne stranke so v koalicijski pogodbi kot eno od zavez zapisale oblikovanje vitke države, manjšo in učinkovito administracijo. Napovedali so tudi pripravo programa racionalizacije za celoten sektor države.

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