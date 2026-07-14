Matoz razkril podrobnosti policijske akcije na Dolenjskem

Minister za notranje zadeve Franci Matoz je v oddaji 24ur zvečer razkril podrobnosti sobotne policijske akcije na Dolenjskem, v kateri so policisti kar 24 ur iskali oboroženega roparja, na koncu pa ga našli mrtvega. Med drugim je zavrnil očitke, da policista, ki ju je ropar razorožil, ne bi bila dovolj usposobljena, potrdil pa je tudi, da si je osumljenec sodil sam.

Po odmevnem sobotnem dogajanju na območju Uršnih sel, ki je sledilo ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja, je notranji minister Matoz gostoval na POP TV. "Poudariti moram, da je policija dokazala, da je tudi v najtežjih razmerah sposobna opraviti svoje naloge, kljub temu da je kadrovsko podhranjena in nima zadostne opreme," je poudaril.

"Če bi ravnala drugače, bi se verjetno pogovarjali o tem, da bi izgubili kakšnega policista"

Osumljenec je bil po njegovih besedah namreč zelo nevaren, policiste pa je napadel s strelnim orožjem. "Glede na to, da je s strelnim orožjem streljal z razdalje nekaj metrov, sem prepričan, da sta policista v danih okoliščinah ravnala pravilno. Če bi ravnala drugače, bi se danes verjetno pogovarjali o tem, da bi izgubili kakšnega policista," je odgovoril v odzive na očitke, da policista, ki ju jo moški razorožil, ne bi bila dovolj usposobljena.

Razkril je tudi, da je na kraj akcije prišel tudi sam in intenzivno spremljal potek, po koncu pa se je policistom zahvalil za uspešno opravljeno delo. Po njegovih besedah je v akciji sodelovalo več kot 160 policistov. Poudaril je tudi, da je policija kadrovsko podhranjena, "saj bi ob daljšem trajanju akcije lahko imeli kadrovske težave". Četudi so, kot meni, plače policistov "daleč pod tistim, kar bi morale biti", so naloge opravili zelo profesionalno.