Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Torek,
16. 6. 2026,
19.53

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Matej Tonin Jernej Vrtovec KNOVS SDT imuniteta

Torek, 16. 6. 2026, 19.53

52 minut

Matej Tonin je uveljavil imuniteto. Vrtovec: Tožilstvo sploh nima dokazov.

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Matej Tonin | Kot so še navedli na tožilstvu, gre pri poslanski imuniteti za začasno procesno oviro. Za Tonina tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v Evropskem parlamentu še niso odločili. | Foto STA

Kot so še navedli na tožilstvu, gre pri poslanski imuniteti za začasno procesno oviro. Za Tonina tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v Evropskem parlamentu še niso odločili.

Foto: STA

Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, so za POP TV potrdili na SDT. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve EP o njegovi imuniteti predlagalo tožilstvo.

Medtem ko je zoper tri vidne člane NSi – Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata – obtožni predlog zaradi suma zlorabe položaja v Knovsu postal pravnomočen, je Okrajno sodišče v Ljubljani obtožni predlog zoper Tonina na predlog Specializiranega državnega tožilstva (SDT) po poročanju POP TV zavrglo.

"Za enega obdolženca, ki se je skliceval na imuniteto, je tožilstvo iz razloga smotrnosti predlagalo izločitev kazenskega postopka do odločitve Evropskega parlamenta o odvzemu ali podelitvi poslanske imunitete. Ker ni mogoče predvideti, kdaj bo Evropski parlament sprejel odločitev o imuniteti, so bili po oceni tožilstva podani tehtni razlogi za izločitev kazenskega postopka zoper tega obdolženca. Na ta način se kazenski postopek zoper ostale tri obdolžence ne bi zavlekel in bi se zagotovilo sojenje v razumnem roku," so za POP TV pojasnili na SDT.

Vrtovec, Žakelj in Horvat poslanske imunitete niso uveljavljali, zato za začetek kazenskega postopka zoper njih ni procesnih ovir.

"Tonin ima kot evropski poslanec imuniteto po defoltu. Če bi tožilstvo želelo, bi pred evropskim parlamentom predstavilo dovolj dokazov in parlament bi imuniteto odvzel. Tega pa niso v stanju dokazati in se niso želeli blamirati pred evropsko javnostjo," je na družbenem omrežju X danes zapisal Jernej Vrtovec. | Foto: STA "Tonin ima kot evropski poslanec imuniteto po defoltu. Če bi tožilstvo želelo, bi pred evropskim parlamentom predstavilo dovolj dokazov in parlament bi imuniteto odvzel. Tega pa niso v stanju dokazati in se niso želeli blamirati pred evropsko javnostjo," je na družbenem omrežju X danes zapisal Jernej Vrtovec. Foto: STA

Ni še jasno, ali Toninu lahko odvzamejo poslansko imuniteto

Kot so še navedli na tožilstvu, gre pri poslanski imuniteti za začasno procesno oviro. Za Tonina tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v Evropskem parlamentu še niso odločili. "Zavrženje obtožnega predloga iz tega razloga ne pomeni, da je o zadevi vsebinsko odločeno. V primeru, da bo Evropski parlament odvzel imuniteto, bo SDT zoper tega obdolženca lahko ponovno vložilo obtožni predlog," so še zapisali na tožilstvu.

Jernej Vrtovec in Bojan Kumer
Novice Trije vidni člani NSi bodo morali pred sodnika

Kaj na tožilstvu očitajo poslancem NSi

Tožilstvo poslance obtožuje zlorabe uradnega položaja v času, ko so delovali kot poslanci in člani Knovsa. Obtožnica se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili vidni člani NSi, med njimi tudi številka tedanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka. Ta je danes minister za obrambo.

Vrtovec: Tožilstvo nima dokazov, da bi jih pokazalo Evropskemu parlamentu

V NSi vztrajajo, da so poslanci delo v okviru Knovsa opravljali zakonito, kar, verjamejo, se bo pokazalo tudi na sodišču. Ob tem pa so navedli, da gre očitno za nadaljevanje "političnega pregona poslancev".

Jernej Vrtovec
Novice Iz opozicije ob Vrtovčevih napovedih svarila o grožnji vladavini prava

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, zoper katerega je prav tako vložen obtožni predlog, je v odzivu na poročanje POP TV na družbenem omrežju X danes tudi zapisal:

"Tonin ima kot evropski poslanec imuniteto po defoltu. Če bi tožilstvo želelo, bi pred Evropskim parlamentom predstavilo dovolj dokazov in parlament bi imuniteto odvzel. Tega pa niso v stanju dokazati in se niso želeli blamirati pred evropsko javnostjo."

Matej Tonin Jernej Vrtovec KNOVS SDT imuniteta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.