Matej Tonin je uveljavil imuniteto. Vrtovec: Tožilstvo sploh nima dokazov.

Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, so za POP TV potrdili na SDT. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve EP o njegovi imuniteti predlagalo tožilstvo.

Medtem ko je zoper tri vidne člane NSi – Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata – obtožni predlog zaradi suma zlorabe položaja v Knovsu postal pravnomočen, je Okrajno sodišče v Ljubljani obtožni predlog zoper Tonina na predlog Specializiranega državnega tožilstva (SDT) po poročanju POP TV zavrglo.

"Za enega obdolženca, ki se je skliceval na imuniteto, je tožilstvo iz razloga smotrnosti predlagalo izločitev kazenskega postopka do odločitve Evropskega parlamenta o odvzemu ali podelitvi poslanske imunitete. Ker ni mogoče predvideti, kdaj bo Evropski parlament sprejel odločitev o imuniteti, so bili po oceni tožilstva podani tehtni razlogi za izločitev kazenskega postopka zoper tega obdolženca. Na ta način se kazenski postopek zoper ostale tri obdolžence ne bi zavlekel in bi se zagotovilo sojenje v razumnem roku," so za POP TV pojasnili na SDT.

Vrtovec, Žakelj in Horvat poslanske imunitete niso uveljavljali, zato za začetek kazenskega postopka zoper njih ni procesnih ovir.

"Tonin ima kot evropski poslanec imuniteto po defoltu. Če bi tožilstvo želelo, bi pred evropskim parlamentom predstavilo dovolj dokazov in parlament bi imuniteto odvzel. Tega pa niso v stanju dokazati in se niso želeli blamirati pred evropsko javnostjo," je na družbenem omrežju X danes zapisal Jernej Vrtovec. Foto: STA

Ni še jasno, ali Toninu lahko odvzamejo poslansko imuniteto

Kot so še navedli na tožilstvu, gre pri poslanski imuniteti za začasno procesno oviro. Za Tonina tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v Evropskem parlamentu še niso odločili. "Zavrženje obtožnega predloga iz tega razloga ne pomeni, da je o zadevi vsebinsko odločeno. V primeru, da bo Evropski parlament odvzel imuniteto, bo SDT zoper tega obdolženca lahko ponovno vložilo obtožni predlog," so še zapisali na tožilstvu.

Kaj na tožilstvu očitajo poslancem NSi

Tožilstvo poslance obtožuje zlorabe uradnega položaja v času, ko so delovali kot poslanci in člani Knovsa. Obtožnica se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili vidni člani NSi, med njimi tudi številka tedanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka. Ta je danes minister za obrambo.

Vrtovec: Tožilstvo nima dokazov, da bi jih pokazalo Evropskemu parlamentu

V NSi vztrajajo, da so poslanci delo v okviru Knovsa opravljali zakonito, kar, verjamejo, se bo pokazalo tudi na sodišču. Ob tem pa so navedli, da gre očitno za nadaljevanje "političnega pregona poslancev".

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, zoper katerega je prav tako vložen obtožni predlog, je v odzivu na poročanje POP TV na družbenem omrežju X danes tudi zapisal:

"Tonin ima kot evropski poslanec imuniteto po defoltu. Če bi tožilstvo želelo, bi pred Evropskim parlamentom predstavilo dovolj dokazov in parlament bi imuniteto odvzel. Tega pa niso v stanju dokazati in se niso želeli blamirati pred evropsko javnostjo."