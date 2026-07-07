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Avtorji:
L. B., STA

Torek,
7. 7. 2026,
13.55

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Natisni članek
kriminalistična preiskava Maribor ovadba

Torek, 7. 7. 2026, 13.55

1 ura, 27 minut

Mariborski kriminalisti obravnavali primer izsiljevanja

Avtorji:
L. B., STA

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maribor sodišče okrožno | Oba bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja. | Foto STA

Oba bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Foto: STA

Mariborski kriminalisti so na območju Slovenske Bistrice pri dveh osebah, starih 46 in 34 let, pred tednom dni opravili več hišnih in osebnih preiskav ter preiskav vozil. Obe osebi sta osumljeni kaznivega dejanja izsiljevanja, s pomočjo katerega sta oškodovancu povzročila premoženjsko škodo v višini najmanj 223.200 evrov, so sporočili s policije.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, sta osebi osumljeni, da sta od jeseni leta 2024 od oškodovanca izterjala oz. si protipravno pridobila večjo premoženjsko korist. Po navedbah policistov si je oškodovanec od njiju najprej izposodil 50.000 evrov, v nadaljevanju pa sta ga z grožnjami in uporabo fizičnega nasilja prisilila v podpis več kupoprodajnih pogodb za različne delovne stroje, ki so bili v lasti njegovega podjetja, prav tako pa sta zahtevala oderuške obresti.

V zaključni akciji je sodelovalo 15 kriminalistov.

Z opisanim dejanjem je bila oškodovancu povzročena velika premoženjska škoda v višini najmanj 223.200 evrov. Pri hišnih preiskavah so kriminalisti našli in zasegli tudi prepovedane snovi v športu in prepovedane droge. 

Kazenska ovadba v teku

Osumljenima so 30. junija odvzeli prostost in odredili pridržanje, ki so ga po izvedbi preiskovalnih aktivnosti odpravili. Zoper oba bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja izsiljevanja in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Za kaznivo dejanje izsiljevanja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pa zaporna kazen od enega do desetih let.

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