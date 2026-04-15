Proti mariborskemu županu Saši Arsenoviču, pri katerem je NPU pred mesecem dni opravil hišno preiskavo in je osumljen več kaznivih dejanj, med njimi tudi jemanja podkupnine, so bili po informacijah portala N1 odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi, med njimi tajno opazovanje ter nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem. Enako je bilo odrejeno tudi za nekatere preostale osumljene.

V sodni odredbi, s katero je preiskovalni sodnik dovolil hišno preiskavo in preostala preiskovalna dejanja, po informacijah N1 piše, da je mariborski župan Saša Arsenovič utemeljeno osumljen napeljevanja h kaznivemu dejanju nedovoljenega sprejemanja daril, jemanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in nedovoljenega sprejemanja daril.

Preiskavo je pred mesecem dni predlagal tožilec Specializiranega državnega tožilstva (SDT) na pobudo NPU (Nacionalnega preiskovalnega urada). Kriminalisti NPU so sredi marca izvedli 17 hišnih preiskav, tudi na mariborski občini in doma pri mariborskem županu Arsenoviču. Preiskovali so sume kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije.

Poleg mariborskega župana so kaznivih dejanj v istem primeru osumljeni tudi lastnik podjetja SH Global Tomaž Polak, predsednik Športne zveze Maribor Tomaž Barada in Slavko Korže ter Jaka Dolenc.

Lansko leto zoper župana in nekatere druge osumljence odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi

Iz sodne odredbe je po informacijah N1 razvidno, da so bili lansko leto zoper župana Arsenoviča in zoper nekatere od osumljencev, odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi, med njimi tajno opazovanje ter nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem.

Preiskovalni sodnik je s sodno odredbo odredil preiskovanje stanovanja in drugih prostorov, zaseg in preiskavo predmetov, kot so osebne zabeležke, telefoni, računalniki in druge elektronske naprave, ki bi razkrile vsebino pogovorov med osumljenimi in drugimi osebami.

Ukrep navideznega dajanja daril in ukrep tajnega delovanja z vključitvijo tajnega delavca

Kot še poroča N1, je bil za Arsenoviča in Polaka odrejen ukrep navideznega dajanja daril ter ukrep tajnega delovanja z vključitvijo tajnega delavca, ki je policist, in tajnega delavca, ki ni policist. Zoper Tomaža Polaka pa so odredili tudi ukrep prisluškovanja in opazovanja v osebnem avtomobilu.

Sprva so s prikritimi preiskovalnimi ukrepi sledili mariborskemu županu, Polaku in Slavku Koržetu, po odkritju, da "vlogo posrednika med osumljenimi na novo prevzema Tomaž Barada", pa so tovrstne preiskovalne ukrepe odredili tudi proti njemu. Ukrepi so pokazali, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da so osumljenci še vedno globoko vpleteni v kriminalno dejavnost v zvezi s korupcijskimi kaznivimi dejanji, zato je preiskovalni sodnik odredil podaljšanje prikritih preiskovalnih ukrepov.

Kriminalisti so v preiskavi obravnavali štiri projekte, med drugim projekt stanovanjske gradnje v Studencih, prodajo zemljišč v Razvanju podjetju Feroterm ter javno naročilo za zavarovanje občinskega premoženja in neuveljavljanje predkupne pravice občine.

V odredbi je preiskovalni sodnik utemeljil še, da ukrepi, med njimi osebna in hišna preiskava ter zaseg listin in elektronskih naprav sicer posegajo v pravico do nedotakljivosti stanovanja in komunikacijske zasebnosti, a da so sorazmerni in nujni za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Gre namreč za hujša kazniva dejanja korupcije, "ki jo je še posebej težko odkriti, saj se že po svoji naravi stvari izvaja prikrito znotraj zaprtega kroga oseb", je še poročal N1.

Arsenovič je očitke zavrnil in poudarja, da je preiskava skupek več neresničnih sumov.