Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
15.49

1 ura, 12 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek
Ministrstvo za solidarno prihodnost dolgotrajna oskrba Simon Maljevac

Ponedeljek, 13. 4. 2026, 15.49

1 ura, 12 minut

Maljevac: Izdanih je bilo približno 4.500 odločb za dolgotrajno oskrbo na domu

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Simon Maljevac | Zaradi zamud pri uresničevanju pravic do dolgotrajne oskrbe so poslanci NSi in SDS v prejšnjem sklicu DZ vložili interpelacijo zoper Maljevca, ki pa jo je uspešno prestal. | Foto STA

Zaradi zamud pri uresničevanju pravic do dolgotrajne oskrbe so poslanci NSi in SDS v prejšnjem sklicu DZ vložili interpelacijo zoper Maljevca, ki pa jo je uspešno prestal.

Foto: STA

Minister za solidarno prihodnost, ki opravlja tekoče posle, Simon Maljevac navaja, da je bilo po informacijah ministrstva izdanih približno 4.500 odločb za dolgotrajno oskrbo na domu. Po informacijah s terena na ministrstvu lahko zagotovijo, da se pravica do dolgotrajne oskrbe na domu aktivno izvaja, je zatrdil.

Ministrstvo za notranje zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitut za socialno varstvo, ki vstopnim točkam na centrih za socialno delo (CSD) posredujejo podatke, potrebne za izdajo odločb za dolgotrajno oskrbo na domu, so od konca septembra poročali, da se je število poizvedb CSD povečalo. To je pomenilo, da so CSD v postopkih izdaje odločb, je minister zapisal v odgovoru na pisno vprašanje poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja. Poslanca je denimo zanimalo, koliko odločb za dolgotrajno oskrbo na domu je bilo izdanih do 27. januarja in na katerih CSD so bile izdane.

Objavljen register izvajalcev dolgotrajne oskrbe

Minister je v odgovoru navedel, da je bilo v času do priprave odgovora na poslančevo vprašanje po informacijah ministrstva za solidarno prihodnost izdanih približno 4.500 odločb za dolgotrajno oskrbo. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je po njegovih besedah objavljen register izvajalcev dolgotrajne oskrbe, iz katerega so razvidni izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu po občinah.

V javnosti je bilo slišati veliko kritike na račun izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu, ki je kot pravica po zakonu o dolgotrajni oskrbi začela veljati 1. julija 2025. Ministrstvu so denimo očitali, da se odločbe izdajajo prepočasi in da izvajalcev za izvajanje storitev primanjkuje. Zaradi zamud pri uresničevanju pravic do dolgotrajne oskrbe so poslanci NSi in SDS v prejšnjem sklicu DZ vložili interpelacijo zoper Maljevca, ki pa jo je uspešno prestal. Za njegovo razrešitev je 24. oktobra lani glasovalo 29 poslancev, proti pa jih je bilo 41.

Določba o pravici do dolgotrajne oskrbe iz zakona o dolgotrajni oskrbi se je začela uporabljati 1. julija 2025. Zajema denimo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih in določeno zdravstveno nego, pa tudi e-oskrbo in storitve za ohranjanje samostojnosti, denimo fizioterapijo.

Simon Maljevac
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.