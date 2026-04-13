Minister za solidarno prihodnost, ki opravlja tekoče posle, Simon Maljevac navaja, da je bilo po informacijah ministrstva izdanih približno 4.500 odločb za dolgotrajno oskrbo na domu. Po informacijah s terena na ministrstvu lahko zagotovijo, da se pravica do dolgotrajne oskrbe na domu aktivno izvaja, je zatrdil.

Ministrstvo za notranje zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitut za socialno varstvo, ki vstopnim točkam na centrih za socialno delo (CSD) posredujejo podatke, potrebne za izdajo odločb za dolgotrajno oskrbo na domu, so od konca septembra poročali, da se je število poizvedb CSD povečalo. To je pomenilo, da so CSD v postopkih izdaje odločb, je minister zapisal v odgovoru na pisno vprašanje poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja. Poslanca je denimo zanimalo, koliko odločb za dolgotrajno oskrbo na domu je bilo izdanih do 27. januarja in na katerih CSD so bile izdane.

Objavljen register izvajalcev dolgotrajne oskrbe

Minister je v odgovoru navedel, da je bilo v času do priprave odgovora na poslančevo vprašanje po informacijah ministrstva za solidarno prihodnost izdanih približno 4.500 odločb za dolgotrajno oskrbo. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je po njegovih besedah objavljen register izvajalcev dolgotrajne oskrbe, iz katerega so razvidni izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu po občinah.

V javnosti je bilo slišati veliko kritike na račun izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu, ki je kot pravica po zakonu o dolgotrajni oskrbi začela veljati 1. julija 2025. Ministrstvu so denimo očitali, da se odločbe izdajajo prepočasi in da izvajalcev za izvajanje storitev primanjkuje. Zaradi zamud pri uresničevanju pravic do dolgotrajne oskrbe so poslanci NSi in SDS v prejšnjem sklicu DZ vložili interpelacijo zoper Maljevca, ki pa jo je uspešno prestal. Za njegovo razrešitev je 24. oktobra lani glasovalo 29 poslancev, proti pa jih je bilo 41.

Določba o pravici do dolgotrajne oskrbe iz zakona o dolgotrajni oskrbi se je začela uporabljati 1. julija 2025. Zajema denimo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih in določeno zdravstveno nego, pa tudi e-oskrbo in storitve za ohranjanje samostojnosti, denimo fizioterapijo.