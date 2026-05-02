Madžar prezrl signalizacijo in obtičal nad prepadom

Na gozdni poti med Planino Lom in Planino Razor, kjer je promet izrecno prepovedan, je v petek nasedlo osebno vozilo madžarskih registrskih oznak. Vozilo je obstalo na robu poti, pri čemer je obstajala nevarnost zdrsa po pobočju.

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da so bili v petek malo po 14. uri obveščeni o dogodku v okolici naselja Ljubinj. Na kraju so ugotovili, da je 60-letni voznik z Madžarske z osebnim avtomobilom znamke Toyota zapeljal na gozdno pot, na kateri je promet prepovedan s prometnim znakom.

Vozilo je obstalo na robu kolovoza, razmere pa so bile takšne, da je obstajala nevarnost, da bi zdrsnilo po strmem pobočju. Na kraj so zato poklicali gasilce prostovoljnega gasilskega društva Tolmin, ki so zavarovali kraj dogodka in vozilo s tehničnim posegom uspešno postavili nazaj na kolovoz. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so sporočili s PU Nova Gorica.

Tolminski policisti so ugotovili, da je voznik kršil določila Zakona o pravilih cestnega prometa, ker ni upošteval prometne signalizacije. Zaradi kršitve drugega odstavka 98. člena zakona so mu izdali plačilni nalog.

Policija ob tem voznike znova opozarja, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo, zlasti na gorskih in gozdnih poteh, kjer so lahko razmere nepredvidljive in nevarne.