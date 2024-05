Načrti o selitvi remize Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) iz Šiške na manj urbano območje v Ljubljani niso novi. Leta 2010 je recimo ljubljanski župan Zoran Janković razmišljal, da bi občina kupila zemljišče Viator&Vektorja na Rudniku in tja preselila remizo, zemljišče v Šiški pa prodala ter tam investitorju omogočila gradnjo stanovanj.

Namere nato v naslednjih letih niso uresničili, za kratek čas pa so se špekulacije o tem znova okrepile leta 2015, ko je Viator&Vektor propadel, zemljišča na Rudniku in drugo premoženje pa so začeli prodajati v stečajnem postopku. A tudi takrat iz posla ni bilo nič, saj je zemljišča na Rudniku kupila družba Benussi hrvaškega poslovneža Silvana Benussija.

Leta 2017 je kazalo, da so ideje o selitvi remize iz Šiške dokončno zamrle, saj so na LPP začeli pripravljati projekte za posodobitev območja obstoječe remize, ki so jih v javnosti prestavili dve leti kasneje.

Vizualizacije nagrajene variantne rešitve za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Remiza Šiška si lahko ogledate v spodnji galeriji:

Kazalo je torej, da je usoda LPP v Šiški zapečatena, nato pa je ljubljanski župan Janković pred kratkim presenetil z informacijo, da bodo remizo preselili v Stanežiče, večino izpraznjenega zemljišča v Šiški pa namenili parku, ki naj bi ga po velikosti prekašala zgolj Šmartinski park in Tivoli. Na območju LPP v Šiški bi po Jankovićevi napovedi gradil le občinski stanovanjski sklad, ocene pa so, da bi jih ob Celovški in Litostrojski cesti lahko zraslo 500.

Direktor LPP: Takoj sem bil za

"Zdaj to res ni najbolje urejeno, avtobuse premikamo po remizi cele noči in ljudje v bližini res ne morejo biti zadovoljni," pravi direktor LPP Peter Horvat. Foto: Bor Slana/STA Da so načrti o selitvi remize resni, nam je potrdil tudi direktor LPP Peter Horvat, ki je razkril, da je, ironično, ideja o selitvi padla na predstavitvi projekta prenove remize v Šiški. "Na predstavitvi projekta vsej ekipi mestne občine je podžupan Rok Žnidaršič dal idejo, da bi remizo preselili v Stanežiče. Nekaj je bilo sicer začudenja, ampak jaz sem bil takoj za. Če je Celovška cesta razširjenja, če so urejene povezave na avtocesto, je to idealna lokacija za LPP. Poleg tega bi imeli v tej remizi prostor za 350 avtobusov. Vse procese bi lahko prilagodili najbolj optimalno, od polnjenja na elektriko, vodik, plin … Zdaj to res ni najbolje urejeno, avtobuse premikamo po remizi cele noči in ljudje v bližini res ne morejo biti zadovoljni," razlaga Horvat.

Za remizo v Stanežičah imajo po Horvatovih besedah že idejne načrte, sledila bo priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta, kar naj bi jim vzelo približno dve leti, potem bodo lahko začeli izdelavo dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj. Po idealnem scenariju občine bi lahko investicijo v Stanežičah izpeljali v sedmih letih, pravi.

Horvat poudarja, da je nujen pogoj za selitev remize predvsem širitev Celovške ceste. Čeprav se ta projekt vleče že nekaj let, vse kaže, da bo letos stekel, saj na Darsu po pridobitvi gradbenega dovoljenja za letos napovedujejo razpis za izbor izvajalca gradnje polnega priključka iz predora Šentvid na Celovško cesto (projekt na fotografiji spodaj), ki vključuje tudi njeno razširitev med križiščema s Šentviško in Kosmačevo ulico (pri hotelu Nox).

Foto: DARS/zajem zaslona Od hotela Nox oziroma Merkurjeve trgovine do Stanežič bo Celovško cesto širila direkcija za ceste, saj je ta v tem delu državna in ne občinska cesta. Po načrtih bo Celovška cesta po rekonstrukciji imela šest pasov, navadna pasova v vsako smer ter obojestranska rumena pasova, kar je ključno za funkcioniranje P+R Stanežiče in remize.

"Ta bi zrasla ravno na prostoru, kjer je danes parkirišče P+R, to parkirišče bi bilo potem nad nami, mi bi bili noter, v tej kotlini, tako da bi bili poravnani s Celovško cesto. Tam je potem predviden še nasip, za nasipom pa bi lahko zgradili tri tisoč stanovanj," razlaga Horvat, ki dodaja, da naj bi na tej lokaciji gradili tudi nov zdravstveni dom, knjižnico in celo izpostavo gasilske brigade.

"V skladu s temi načrti bodo zdaj v Stanežičah začeli postavljati tudi vodikovo polnilnico. Mislim, da je razpis za to polnilnico že zaključen. Tudi novih osem vodikovih avtobusov, ki jih bomo dobili, bo parkiranih kar tam, na P+R v Stanežičah. Obratovali bodo na liniji 1, ki ima začetno postajo v ravno v Stanežičah," pravi direktor LPP.

V Stanežičah bi lahko uredili železniško postajališče

Povsem realna postaja tudi želja, da bi parkirišče in bodočo sosesko v Stanežičah bolje povezali z gorenjsko železniško progo, in sicer vsaj z novim postajališčem, ki bi nadomestil tistega v Mednem, morebiti pa tudi z deviacijo proge. Priložnost za to gotovo obstaja, saj je vlada konec februarja letos sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo gorenjske železnice med Kranjem in Ljubljano, ki naj bi bila na tem odseku dvotirna.

V gradivu za prostorski načrt je navezava na Stanežiče omenjena, tako kot je, zanimivo, omenjena tudi možnost, da bi vzporedno z nadgrajeno železniško progo uredili hitro kolesarsko povezavo.

Foto: Direkcija RS za infrastrukturo V prihodnost bolj umaknjena je gradnja hitre ceste Jeprca–Stanežiče–Brod, ki bi omogočala ustrezno prometno navezavo Škofje Loke in Medvod na severozahodni del Ljubljane in avtocestni sistem. Zanjo je bil že leta 2011 sprejet državni prostorski načrt, v zadnjih letih pa se iščejo predvsem načini, kako optimizirati projekt, ki bi danes verjetno stal že več kot 200 milijonov evrov.