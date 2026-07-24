To je Logar povedal o prenosu podjetja Progros

Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslanca Resni.ce Borisa Mijiča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države, se je danes na omrežju X odzval minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. "Gre res za izjemno slab smisel za humor," se strinja s sokoordinatorjem in poslancem Levice Luko Mescem.

"Redko se strinjam z Luko Mesecem. Tokrat se. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros na Roka Snežiča in vpletanju pri nas nekoč že popularnih kamel gre res za izjemno slab smisel za humor," je na družbenem omrežju zapisal minister in predsednik Demokratov Logar. "V samem bistvu gre namreč za norčevanje iz neplačanih delavcev. Pa tudi za norčevanje iz institucij države, kar kaže na nedelovanje pravne države," je pristavil.

Ljudje na tak način po njegovih besedah izgubljajo upanje, pot izgradnje zaupanja v državo pa bo zahtevna in dolgotrajna.

Logar: Skok je še bolj potreben, kot se zdi

"Ministri in poslanska skupina stranke bomo vsak na svojem področju naredili vse, kar je v naši moči, da izpolnimo naloge iz koalicijske pogodbe. Skok je v resnici še bolj potreben, kot se zdi. Brezkompromisen boj proti korupciji in zlorabam je predpogoj za delovanje institucij države. Skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu je nujno za dvig kakovosti življenja. Zakonodaja proti zlorabam delavcev ter oblikovanje ugodnega gospodarskega okolja pa sta nujna ukrepa za dvig blaginje v državi," je nanizal.

Ob tem je izrazil upanje, da bo opozicija v naslednji fazi delovala bolj konstruktivno in da bodo potrebni ukrepi lahko pravočasno uveljavljeni.

Na ministrstvu so v zvezi z dogajanjem okoli podjetja Progros dodatno pojasnili, da obsojajo vsakršno izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Če je bila sklenjena pogodba med delavcem in podjetjem, je treba pogodbena določila izpolniti, "gre za vprašanje pravne države, ki mora veljati za vse enako".

Poudarili so, da se zavzemajo za oblikovanje pravnih okvirjev, ki bodo zagotovili varstvo vseh delavcev, in preverili, ali je smiselna revizija področne zakonodaje v smeri večje pravne varnosti delavcev ob poskusih izigravanja delovne zakonodaje.

Mijič prenesel podjetje na Snežiča

Pozvali so, da mora Inšpektorat RS za delo, ki je v preteklosti v podjetju Progros izvedel nadzore in izrekel sankcije, učinkovito opraviti svoje delo, prav tako tudi ostale institucije, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem in sankcioniranjem nedovoljenih poslovnih praks.

"O aktualnih postopkih zaradi zagotavljanja neodvisnosti postopka ministrstvo ne sme podajati stališč. Pristojni organi in institucije morajo imeti možnost, da strokovno, neodvisno in v skladu z veljavno zakonodajo učinkovito opravijo svoje delo brez pritiska politike in javnosti," so sklenili.

Mijič je ta teden brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Snežiča, ta pa ga je preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec in kot glavno dejavnost prijavil rejo kamel. Poslanec Resnice je sicer svojim delavcem ostal dolžan več 10 tisoč evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30 tisoč evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do kooperantov podjetja.