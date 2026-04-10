Predsednik Demokratov Anže Logar je čestital novoizvoljenemu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću in dejal, da domneva, da so ga podprli vsi njihovi poslanci, ki pa Stevanoviću pred tajnim glasovanjem niso omogočili kandidature za predsednika DZ. To mu je s podpisi omogočilo pet poslancev Resni.ce, trije poslanci NSi in trije poslanci SDS. "V realni politiki je treba znati šteti do 46," pa je po današnji izvolitvi Zorana Stevanovića za novega predsednika DZ dejal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj in spomnil, da je prav Stevanović segel še čez to mejo.

"Predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću čestitam za izvolitev in želim uspešno delo. Gre za pomembno funkcijo v državi, ki nosi veliko odgovornosti in dela. Državni zbor mora postati prostor dialoga, spoštovanja in dela. Ravno zato sem tudi pobudnik, da se je oblikoval tretji blok, ki lahko prispeva k novi dinamiki v slovenski politiki," je dejal Logar.

Stevanoviću čestita

Spomnil je tudi na besede njihovega poslanca Franca Križana, ki je danes kot najstarejši poslanec vodil sejo in dejal: "Naj bo to dvorana, kjer se spoštovanje ohranja, naj tekmujejo argumenti in ne žalitve. Na koncu pa naj zmaga uspešna Slovenija."

"Demokrati čestitamo predsedniku in dajemo jasno zavezo, da bomo glas vseh tistih, ki verjamete v uspešno Slovenijo, sodelovanje in spoštovanje," je sklenil Logar.

Ima ponudbo Goloba, Janše ne

Povedal je tudi, da nadaljnjih korakov za sestavo koalicije ne more napovedati, in dodal: "V tem trenutku imamo Demokrati na mizi samo ponudbo Gibanja Svobode, druge ponudbe nimamo."

Rezultat volitev je po Logarjevih besedah pokazal, da je v slovenskem parlamentarnem sistemu treba zagotoviti normalno delovanje. Tako kot so prevzeli odgovornost za vodenje mandatno-volilne komisije DZ, ker ni bilo soglasja za druge kandidate, zato da lahko postopek teče naprej, so tudi tokrat glasovali za kandidata, ki omogoča nadaljevanje postopka sestavljanja vlade, je dejal Logar.

Poslanska skupina je glasovala enotno, kar je po njegovem mnenju dober pokazatelj enotnosti tudi za pogajanja o prihodnji vladi. "Mene ravno ta enotnost prepričuje v to, da je pot, po kateri gremo, pravilna," je dejal. Poslanska skupina je raznobarvna, tako bodo tudi vsako vlado, v katero bodo vstopili "razbarvali", je odgovoril na vprašanje, ali bodo, kot so napovedovali pred volitvami, vztrajali pri tem, da vstopijo le v raznobarvno vlado.

Ponovil je, da je ključni element sestave naslednje vlade program, s katerim so nastopili na volitvah. Državljani pa si zaslužijo vlado, ki bo odgovarjala pričakovanjem, ki so jih izrazili na volitvah, je dejal. V ta namen je t.i. tretji blok s predlogom interventnega zakona nakazal programske točke, ki so nujne, da državo premaknejo korak naprej.

Cigler Kralj: Izvolitev Stevanovića še en korak proti razvojni koaliciji

"V našem trojčku NSi, SLS in Fokus smo se naučili šteti do 46. Na podlagi vsebinskega sodelovanja, ki je temeljilo na usklajevanju interventnega zakona, ki je namenjen popravi krivic prejšnje Golobove vlade in odpravi diskriminacij, ki jih je ta vlada povzročila, je bil naslednji logičen političen korak tudi to, da smo našli osebo, ki je lahko preštela do 46 oziroma še čez," je v izjavi v DZ dejal Cigler Kralj. Stevanović je po njegovih besedah dobil njihovo podporo, "ker je lahko v tem trenutku povezal politične sile".

V poslanski skupini desnega trojčka pa njegovo izvolitev vidijo kot "še en korak proti razvojni koaliciji, ki bo rezultirala, upamo, v desnosredinski vladi". "Ali pa, če se izrazim bolj metaforično, mislim, da še malo bolj diši po pomladi," je bil slikovit.

Razmere so zahtevne, meni. Prejšnja vlada je po njegovi oceni pustila veliko proračunsko luknjo in povzročila tudi veliko krivic in diskriminacij, pri čemer je omenil zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o dolgotrajni oskrbi in stalno spreminjanje pravil igre na področju poslovnega okolja. "Mislim, da nas čaka veliko vsebinskega dela, o postopkih bomo pa videli, počakajmo," je dejal o nadaljnjih postopkih.