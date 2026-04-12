Avtorji:
A. P. K., STA

Nedelja,
12. 4. 2026,
16.10

osumljenec policist Ljubljana vlom vlomilec policija

Ljubljanski policisti po obvestilih prijeli osumljence vlomov, pozivajo k samozaščitnemu ravnanju

Policija, slovenska policija, policijski avto | "Ob pregledu stavbe so v podstrešnih prostorih izsledili in prijeli 42-letnega osumljenca. Pri njem so našli več odtujenih predmetov, nekaj pa jih je storilec pred tem že odnesel iz objekta v tam pripravljeno vrečo, da jih odnese. Osumljencu so policisti odvzeli prostost," so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana. | Foto Shutterstock

Ljubljanski policisti so v petek po prejemu obvestil občanov prijeli skupno tri osumljence vlomov, enega na podstrešju hiše na Bežigradu, dva pa v garaži na območju centra Ljubljane. Ob tem občane vnovič pozivajo k samozaščitnemu ravnanju, med drugim k zaklepanju vrat, četudi od doma odhajajo samo za kratek čas.

V petek dopoldne so policisti prejeli obvestilo občana, da sumi, da je prišlo do vloma v eno izmed hiš na območju Bežigrada. Aktivirali so več patrulj, policisti pa so na kraju ugotovili, da je dejansko prišlo do vloma skozi vhodna vrata objekta.

Enega izmed osumljencev našli na podstrešju

"Ob pregledu stavbe so v podstrešnih prostorih izsledili in prijeli 42-letnega osumljenca. Pri njem so našli več odtujenih predmetov, nekaj pa jih je storilec pred tem že odnesel iz objekta v tam pripravljeno vrečo, da jih odnese. Osumljencu so policisti odvzeli prostost," so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine, tudi o morebitnih povezavah z drugimi kaznivimi dejanji. O vsem bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Dva osumljenca vlomila v klet

V petek v večernem času pa so prejeli obvestilo o vlomu v eno izmed garaž na območju centra Ljubljane. Tam so po posredovanem opisu prijeli 47-letnega osumljenca in 53-letno osumljenko, ki sta vlomila v klet, dejanje pa je po prvih podatkih ostalo pri poskusu. Tudi v tem primeru policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Ob tem se policisti zahvaljujejo občanom, ki so zaznali sumljivo gibanje oseb in o tem takoj obvestili policijo. Kot že večkrat doslej, se je izkazalo, da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomore k uspešni preiskavi kaznivih dejanj, so navedli.

Vnovični poziv k samozaščitnemu ravnanju

Ker dnevno obravnavajo prijave vlomov, policisti občane vnovič pozivajo k samozaščitnemu ravnanju za zmanjšanje možnosti vlomov. "Storilci praviloma izbirajo objekte, kjer je najmanj ovir in kjer je tveganje za odkritje najmanjše, zato lahko že osnovni preventivni ukrepi pomembno prispevajo k večji varnosti premoženja," so poudarili na PU Ljubljana.

Občanom svetujejo, da ob odhodu od doma vedno zaklenejo vrata in zaprejo okna, tudi če gre le za krajšo odsotnost. "Ključev ne puščajte na skritih mestih, kot so predpražniki, nabiralniki ali cvetlični lonci. Prav tako v okolici hiše ne puščajte predmetov ali orodja, ki bi lahko storilcu olajšali dostop do objekta," so opozorili policisti.

Ob daljši odsotnosti naj dom ne daje vtisa, da je prazen

Priporočajo tudi uporabo tehničnih in mehanskih varoval, kot so kakovostne ključavnice, protivlomna vrata ali okna ter zunanjo razsvetljavo s senzorjem gibanja. Raziskave kažejo, da takšni ukrepi povečajo tveganje za storilca in pogosto odvrnejo vlomilce od dejanja, izpostavljalo policisti.

Tudi ob daljši odsotnosti naj dom ne daje vtisa, da je prazen. Zaželeno je, da sosedje ali znanci občasno preverijo objekt, praznijo poštni nabiralnik ali dvignejo rolete. Vrednejše predmete je priporočljivo umakniti z vidnih mest, lastniki pa si lahko serijske številke ali posebne značilnosti predmetov tudi zapišejo ali fotografirajo.

Če opazite sumljive osebe ali vozila, o tem takoj obvestite policijo

"Če opazite sumljive osebe ali vozila, ki ne sodijo v okolje, o tem takoj obvestite policijo na številko 113," opominjajo policisti PU Ljubljana. Ti so v zadnjih dveh dneh obravnavali še več vlomov.

Med drugim je na Viču neznanec vlomil v hišo in odtujil žensko kolo in električno orodje, na območju Zagorja ob Savi nakit, v Mostah denar iz gostinskega lokala, za Bežigradom pa je neznani storilec v enem primeru vlomil v poslovne prostore in odtujil tri prenosne računalnike, fotoaparat in drugo opremo ter predmete, v drugem primeru pa je iz ograjenega gradbišča odtujil električne vodnike.

