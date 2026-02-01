Ljubljanski policisti opozarjajo na drzne tatvine

Ljubljanski policisti opozarjajo na porast drznih tatvin v stanovanjskih hišah. Storilci so pretkani, žrtve pa so predvsem starejši občani, so zapisali v sporočilu za javnost. Nazadnje so bili o drzni tatvini obveščeni v petek, ko so neznanci v Višnji Gori starejši občanki ukradli nekaj tisoč evrov.

Neznanec je v petek okoli poldneva na domu v Višnji Gori s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev zamotil starejšo občanko. Drugi storilec je medtem iz hiše odtujil denar in lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Opažajo, da so ljudje premalo previdni

Kot so opozorili, storilci drzne tatvine izvršujejo na "zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni". Kljub opozorilom policisti opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni na neznance, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani, so zapisali.

Občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Ko hišo zapustijo, naj jo vedno zaklenejo, ključ pa naj vzamejo s seboj, četudi "stopijo samo za vogal". Ob tem naj bodo pozorni na videz oseb ter vozilo, s katerim so se pripeljali, so dodali na ljubljanski policijski upravi.

Žrtve kaznivega dejanja naj o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, so sklenili.