Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
13.53

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Ljubljana policija tatvina

Nedelja, 1. 2. 2026, 13.53

1 ura, 10 minut

Ljubljanski policisti opozarjajo na drzne tatvine

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
policija, slovenska policija | Policisti občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. | Foto Shutterstock

Policisti občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore.

Foto: Shutterstock

Ljubljanski policisti opozarjajo na porast drznih tatvin v stanovanjskih hišah. Storilci so pretkani, žrtve pa so predvsem starejši občani, so zapisali v sporočilu za javnost. Nazadnje so bili o drzni tatvini obveščeni v petek, ko so neznanci v Višnji Gori starejši občanki ukradli nekaj tisoč evrov.

Neznanec je v petek okoli poldneva na domu v Višnji Gori s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev zamotil starejšo občanko. Drugi storilec je medtem iz hiše odtujil denar in lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Opažajo, da so ljudje premalo previdni

Kot so opozorili, storilci drzne tatvine izvršujejo na "zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni". Kljub opozorilom policisti opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni na neznance, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani, so zapisali.

Občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Ko hišo zapustijo, naj jo vedno zaklenejo, ključ pa naj vzamejo s seboj, četudi "stopijo samo za vogal". Ob tem naj bodo pozorni na videz oseb ter vozilo, s katerim so se pripeljali, so dodali na ljubljanski policijski upravi.

Žrtve kaznivega dejanja naj o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, so sklenili.

Božo Zupančič
Novice Enemu najboljših mesarjev v Sloveniji ukradli 400 kilogramov mesa: "Kako sem bil jezen. Celo leto dela za nič!"
Vogar Bohinjsko jezero
Novice Neznanci ukradli spominsko obeležje ob Bohinjskem jezeru
NK Kamnik, vlom in požig
Novice Neznanec zažgal prostore kamniškega nogometnega kluba #foto
Ljubljana policija tatvina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.