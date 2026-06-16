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Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
16. 6. 2026,
13.30

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Mestna občina Ljubljana Zoran Janković župan referendum Iniciativa Štepanjsko naselje Ustavno sodišče parkiranje pritožba

Torek, 16. 6. 2026, 13.30

1 ura, 19 minut

Ljubljanska občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku

Avtorji:
Na. R., STA

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Novinarska konferenca ljubljanskega župana. Zoran Janković | "V kampanji sicer poslušam vse drugo razen o odloku," je dejal Janković. Pobudniki referenduma imajo po njegovih besedah očitno drugačne cilje kot zgolj doseči umik tega odloka. | Foto Bojan Puhek

"V kampanji sicer poslušam vse drugo razen o odloku," je dejal Janković. Pobudniki referenduma imajo po njegovih besedah očitno drugačne cilje kot zgolj doseči umik tega odloka.

Foto: Bojan Puhek

Mestna občina Ljubljana ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar, je danes povedal župan Zoran Janković. Odločali bodo namreč o nečem, kar ne obstaja. Znova je bil kritičen do pobudnikov referenduma, ki imajo po njegovem mnenju drugačne cilje, kot trdijo sami.

Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Janković. Spomnil je, da je občina odlok že umaknila, s čimer so pobudniki referenduma po njegovih besedah dosegli svoj cilj.

"Odločanje o nečem, kar ne obstaja"

Podžupan Boštjan Koritnik je umik odloka izpostavil kot "vrhunec spoštovanja demokratične volje ljudi". "Edina volja, ki je legitimna in zaščitena v povezavi z referendumom, je doseči referendumski cilj. Referendumski cilj pa je samo tisto, kar so oblikovali pobudniki referenduma, torej umik tega zanje spornega akta," je poudaril.

To se je po njegovih besedah zdaj tudi zgodilo. "Politični teater oziroma vse tisto, kar sledi po tem, ko ti dosežeš svoj legitimni cilj, ki si ga prej deklarativno in proklamativno dajal v javnost, pa ni več pravno zavarovano in zaščiteno," je povedal.

Strinjal se je z županom, da občina v referendumski kampanji "zaradi nesmiselnosti situacije" ne bo sodelovala. "Odločalo se bo namreč o nečem, kar ne obstaja," je dejal.

Glede očitkov, da je občina parkirni odlok umaknila brez pravne podlage, je poudaril, da so pridobili pravno mnenje Cirila Ribičiča, Franca Grada, Igorja Kaučiča in Domna Končana, ki potrjuje dopustnost umika odloka.

Izpostavil je še, da pravilo, po katerem občina v primeru zavrnitve odloka na referendumu eno leto ne sme sprejeti odloka, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, velja samo do volitev.

Podžupan Dejan Crnek je poudaril, da želi občina s prebivalci Štepanjskega naselja kljub nesoglasjem še naprej voditi čim boljši dialog. Temu je bil namenjen tudi ponedeljkov sestanek, na katerem so se med drugim dogovorili, da bo občina stanovalcem pomagala pri organizaciji sestanka s predstavniki trgovskih podjetij. Stanovalci so namreč večkrat izrazili željo, da bi trgovine v Štepanjskem naselju v nočnem času omogočile brezplačno parkiranje na svojih parkiriščih.

Čeprav se je v javnosti ustvaril vtis, da parkirnemu odloku nasprotujejo vsi prebivalci Štepanjskega naselja, na občino prispe veliko izrazov podpore odloku, je dodal.

Iniciativa vztraja

Kampanja pred referendumom se je začela v petek, trajala bo do 10. julija opolnoči. To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna podpisna akcija občanov. Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je namreč zbrala več kot 14.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.

Čeprav je občina marca sprejeti odlok prejšnji teden umaknila, v Civilni iniciativi za Ljubljano vztrajajo pri referendumu. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti.

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