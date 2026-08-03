Občanka je postala žrtev tako imenovane romantične prevare, potem ko je prek družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se ji je predstavil kot inženir na turški ladji, so sporočili s PU Celje. Po več nakazilih v skupni vrednosti dobrih 27 tisoč evrov je moški prekinil vse stike, ženska pa je primer prijavila policiji.

Po podatkih policije je občanka z neznancem začela komunicirati prejšnji mesec prek družbenih omrežij. Moški si je z izmišljeno identiteto postopoma pridobil njeno zaupanje, nato pa jo prepričal, da mu je v drugi polovici julija v več transakcijah nakazala nekaj več kot 27 tisoč evrov.

Po prejetih nakazilih je prekinil komunikacijo. Občanka je posumila, da je postala žrtev prevare, in o dogodku obvestila policijo.

Značilen primer romantične prevare

Policisti opozarjajo, da gre za značilen primer romantične prevare. Goljufi žrtve največkrat iščejo na spletnih straneh za zmenke, pogosto pa tudi prek družbenih omrežij ali elektronske pošte. Sprva si prizadevajo pridobiti zaupanje z vljudnim in pozornim komuniciranjem ter izražanjem močnih čustev, nato pa pod različnimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podatke o bančnih računih.

Na policiji pozivajo, naj ljudi ne bo sram, če ugotovijo, da so postali tarča prevaranta. Svetujejo, naj takoj prekinejo vsak stik, shranijo vso komunikacijo in primer čim prej prijavijo policiji. Prav hitro ukrepanje lahko pomaga pri preiskavi in prepreči, da bi goljufi ogoljufali še druge žrtve.