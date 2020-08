LIFE IP Care4Climate: z glasbo do prehoda v nizkoogljično družbo

Oglasno sporočilo

Imamo samo 1 planet!, se glasi vodilni slogan kar 8 let trajajočega projekta, znotraj katerega si deležniki skozi različne aktivnosti prizadevajo do učinkovitega prehoda v nizkoogljično družbo. Ena izmed aktivacij, ki jo lahko pričakujemo že konec tega meseca, bo tudi koncert Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra (SMO) v sklopu Festivala Ljubljana.

Vsak posameznik lahko največ prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov, mlada ciljna publika pa najmočnejša sporočila doživlja ravno skozi glasbo. V ta namen so se partnerji projekta LIFE IP Care4Climate povezali s Slovenskim nacionalnim mladinskim orkestrom, katerega člani so postali kar ambasadorji projekta. »Verjamemo, da je težke in kompleksne teme najbolje izraziti s pomočjo glasbe. Ta se nas, tako kot narava sama, dotakne najgloblje. To pa vsekakor pozitivno vpliva na naše nadaljnje dojemanje problematike, kot tudi na naša dejanja, ki prispevajo k zmanjševanju toplogrednih plinov«, je povedala vodja projekta iz Ministrstva za okolje in prostor mag. Nives Nared.

Ambasadorji bodo svoje prakse in navade, ki vodijo v skrbno ravnanje s planetom v bodoče delili s prijatelji in sledilci na socialnih omrežjih. Pri tem pa bodo izpostavili LIFE IP Care4Climate projekt, ki s svojimi smernicami za spremembe navad nagovarja tudi populacijo mladih. Sodelovanje zato predvideva kopico aktivnosti, ki bodo izvedene v sklopu prehoda v nizkoogljično družbo. Med njimi so: trajnostni prevoz na koncert (vlak, avtobus, javni prevoz), zmanjševanje odpadne hrane, ki bo doseženo z načrtnim deljenjem obrokov ter okolju prijazni in trajnostni komunikacijski materiali, kot so letaki in uniforme oziroma majice članic in članov. V okviru povezovanja članic in članov orkestra, bodo le ti na mesečni ravni izvedli tudi live digitalni dogodek za svoje sledilce, na katerem bodo vsak mesec izpostavili po eno ključno sporočilo projekta LIFE IP Care4Climate in ga tako širili z drugimi.

Tudi glasbeni program zavezan enemu planetu

Začetek sodelovanja bo predstavljal koncert na Festivalu Ljubljana, ki bo v soboto, 29. avgusta 2020 ob 20:30 na Kongresnem trgu. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili mojstrovinam iz zakladnice klasičnih virtuozov, kot so Nielsen, Larsson, Ravel in Šostaković ter razkošnim orkestrskim različicam pestrega opusa prekmurskega kantavtorja Dominika Bagole – Balladera v priredbi Matije Krečiča. Posebna gosta večera bosta vokalistka Jadranka Juras in zvezda mariborske rap scene Emkej, Matija Krečič, med pop klasikami v orkestralni preobleki pa bomo slišali tudi hite, kot je recimo UpTown Funk od najbolj prepoznavnega glasbenega producenta Marka Ronsona.

Kdo so mladi glasbeniki?

Prepričanje, da je sporočila potrebno prevesti tudi v prakso, je SMO spodbudilo, da je z omenjenim projektom vzpostavil dolgoročno partnerstvo, ki temelji predvsem na odprtosti, navdihu in ustvarjanju pozitivnih izkušenj.

Članice in člani Slovenskega mladinskega orkestra štejejo več kot 70 članov, starih med 12 – 19 let, njihova misija pa je širjenje ključnih sporočil LIFE IP Care4Climate projekta. »Kot mladim glasbenikom nam ni vseeno, kaj se dogaja s planetom. Na spletnih omrežjih smo pred časom zasledili projekt LIFE IP Care4Climate in ga hipoma vzljubili. Zato smo si projekt želeli zanesti tudi v glasbene vode. Kot glasbeniki vedno skrbimo za to, da imamo povedati kaj, kar je vredno slišati. In tokrat želimo, da se sliši naša skupna zaveza k temu, da želimo živeti v svetu, ki je uglašen v skrbi za sočloveka, okolje, podnebje in naravo.«, je za javnost povedala umetniška vodja orkestra Živa Ploj Peršuh.

Posebno komunikacijsko orodje zavezano trajnostnemu razvoju

Udeleženci koncerta v Ljubljani bodo prejeli trajnostni komunikacijski letak, izdelan na slovenskem papirju iz invazivnih rastlin in obložen s semeni marjetic. Vloga letaka torej ni samo informativna, ampak ob dodatku zemlje, vode in kančka ljubezni oživi in tako ustvari novo rastlino.

Aktivnosti v digitalnem, ki vplivajo na dejanja v analognem svetu

Posledice podnebnih sprememb, ki nastajajo zaradi velikih količin toplogrednih plinov, ki jih povzročamo ljudje, spreminjajo naš vsakdan. Cilj partnerstva med LIFE IP Care4Climate in SMO je povezati vse mlade v Sloveniji, jih ozaveščati o trajnostnih alternativah, ter skupaj z njimi znižati naš ogljični odtis.

Digitalno komuniciranje ima danes velik vpliv na vedenjske prakse v analognem svetu, zato deležniki projekta zeleno in trajnostno transformacijo aktivnosti v praksi krepijo z digitalnim komuniciranjem članic in članov SMO-ja. »Vsako dejanje šteje, vsak dan«, je eden izmed sloganov projekta, ki podpira prepričanje, da so ravno mladi tisti, ki oblikujejo prihodnost planeta.

O LIFE IP Care4Climate projektu

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija do leta 2030 dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Projekt je povezan z vsebinskimi področji, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb. Projekt LIFE IP Care4Climate (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Več o projektu: www.care4climate.si.

