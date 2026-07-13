Levica prehitela SD, kaže Mediana za Delo

Lestvica strank se je glede na podporo po zadnji javnomnenjski anketi v primerjavi z volitvami in preteklimi anketami nekoliko premešala. Drugače kot na volitvah, a enako kot v zadnjih štirih in zdaj tudi peti anketi na vrhu lestvice ostaja SDS z 28,3 odstotka podpore. Sledi Gibanje Svoboda s 25,9 odstotka podpore, kar je njen najslabši rezultat od volitev. Zdi se, da so deleži šli k Levici, ki je prejela najboljši rezultat od volitev, 9,9 odstotka, in prehitela SD (7,5 odstotka), ki je doživela največji padec glede na prejšnjo Medianino anketo. Trdno na tretjem mestu ostaja NSi z 10,7-odstotno podporo, ki ji je podpora tako glede na volitve kot junijsko Medianino anketo zrasla. Peti ostajajo Logarjevi Demokrati (4,7 odstotka), šesta pa je Resni.ca (4,3 odstotka). Obema je sicer podpora od volitev padla, v primerjavi z rezultati junijske Medianine ankete pa zrasla.

Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi prag prestopilo istih sedem strank kot na volilni dan 22. marca 2026, kažejo podatki Medianine ankete, ki jo je inštitut med 6. in 9. julijem opravil za Delo in upošteva le opredeljene volivce, torej tiste, ki so se opredelili za stranke.

Padec za vodilni stranki in SD, Levica in Demokrati pridobili

Če najnovejšo Medianino anketo primerjamo z junijsko Medianino anketo, ki jo je inštitut 30. 6. opravil za POP TV, je SDS, ki je v obeh anketah na prvem mestu, podpora padla za 0,2 odstotne točke, Gibanju Svoboda, ki je zasedlo drugo mesto, pa za 1,7 odstotne točke.

Tretjeuvrščeni NSi se je podpora povečala za 0,4 odstotne točke, četrtouvrščeni SD je izgubil 2,4 odstotne točke podpore, Levica z Vesno je pridobila 1,6 odstotne točke, za 1,6 odstotne točke je podpora zrasla tudi Demokratom in za 0,4 odstotne točke Resni.ci.

Svoboda z najslabšo podporo od volitev

Pri primerjavi najnovejše Medianine ankete z volitvami pa bi se vrstni red na lestvici nekoliko spremenil. Če se je Gibanje Svoboda na volilni dan z 28,7 odstotka uvrstilo na prvo mesto, je v tokratni Medianini anketi, tako kot že v štirih zaporednih anketah doslej, pristalo na drugem mestu, tokrat s 25,9 odstotka podpore, kar je Svobodin najslabši rezultat od volitev.

Že petič zapored je Svobodo prehitela SDS, ki je v najnovejši anketi prejela 28,3 odstotka, kar je za 0,4 odstotne točke več kot na volitvah in 2,4 odstotne točke več kot Gibanje Svoboda.

Podpora Levici zrasla za 4,2 odstotne točke

Ne glede na neprestano valovanje od ankete do ankete in "bitko" s SD, tako kot na volitvah, tudi tokrat na tretjem mestu trdno ostaja in si še povečuje podporo NSi. V primerjavi z volitvami se ji je podpora povečala za 1,4 odstotne točke.

Lastnica četrtega mesta se je zamenjala. Ne pripada več SD kot na volitvah, s krepko prednostjo si ga je izborila Levica z Vesno. V primerjavi z volitvami je Levici z Vesno podpora zrasla za 4,2 odstotne točke, na 9,9 odstotka podpore, kar je najboljši rezultat Levice od volitev.

Velik padec za SD

Tudi SD je sicer podpora v tokratni anketi v primerjavi z volitvami zrasla, za 0,8 odstotne točke na 7,5 odstotka. Splošno gledano pa ji je trend podpore glede na tri prejšnje ankete krepko padel, kot že zapisano, med predzadnjo in zadnjo Medianino anketo za 2,4 odstotne točke.

Demokratom Anžeta Logarja in Resni.ci, ki sta še ujela sedež v parlamentu, je v tokratni Medianini anketi v primerjavi z volitvami podpora padla. Največ Logarjevi stranki, za dve odstotni točki, Stevanovićevi Resni.ci pa za 1,2 odstotne točke. Logarjevi so si od zadnje Medianine ankete (za POP TV, 30. 6.) sicer nekoliko opomogli, a boljšega rezultata od volitev še niso prejeli. Podobno velja tudi za Resni.co. Med zadnjima Medianinima anketama ji je podpora zrasla za 0,4 odstotne točke, medtem ko boljšega rezultata od volilnega še ni bilo.