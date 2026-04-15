Levica: Predlog interventnega zakona predvideva ukrepe za bogate, preostalim škoduje

Predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga vložile stranke t. i. tretjega političnega stebra, je bil pripravljen brez posvetovanja z deležniki, čeprav posega v sistemske zakone, v njem pa ni nič, kar bi terjalo intervencijo, menijo v Levici. Predvideva ukrepe za bogate, preostalim pa ne prinaša ničesar ali pa jim škoduje, dodajajo.

Dan Juvan, sicer državni sekretar na ministrstvu za delo, se je na današnji novinarski konferenci obregnil ob večino predlaganih ukrepov strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca.

Znižanje dohodnine bi koristilo le lastnikom stanovanj

O predlogu za znižanje dohodnine na oddajanje premoženja v najem s 25 na 15 odstotkov je dejal, da bi koristil le lastnikom stanovanj, ki bi jim na ta način več ostalo v žepu. V primeru najemnine za stanovanje v višini 1.000 evrov mesečno bi se zaslužek najemodajalca zvišal z 9.000 na 10.200 evrov neto na leto, je izračunal. "Veselijo se lahko torej samo tisti, ki imajo dovolj stanovanj, da jih lahko oddajajo," je menil.

V korist teh gre po njegovih besedah tudi predlagana začasna zamrznitev uporabe zakona o gostinstvu, ki uvaja postopno omejevanje kratkoročnega turističnega oddajanja stanovanj.

"Ta ukrep je namenjen bogatim prijateljem, tudi Blažu Brodnjaku"

Nadaljeval je s kritiko predlagane razvojne kapice pri 7.500 evrih. "Gre za izrazito protisocialni predlog, ki ne koristi nikomur drugemu kot samo odstotku najbolje plačanih v državi. Ta ukrep je torej namenjen njihovim bogatim prijateljem, med njimi tudi šefu NLB Blažu Brodnjaku, ki se bo glede na svoje pretekle dohodke na ta račun okoristil s približno 16 tisoč evri neto na mesec," je bil oster Juvan.

Prav tako ga ni prepričal predlog za znižanje DDV za 15 osnovnih živil na pet odstotkov ter za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo na 9,5 odstotka. Prepričan je, da se bo to znižanje zgolj preneslo v dobičke trgovcev. Dokaz za to je Hrvaška, je poudaril.

"To je resnica tega zakonodajnega paketa, ne gre za ljudi"

V zvezi s predlagano avtomatično ukinitvijo pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev in možnostjo prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju delovne aktivnosti je medtem posvaril, da gre znova za prisilno upokojevanje, ki ga je ustavno sodišče enkrat že razveljavilo.

"Gre namreč za to, da je ljudi diskriminatorno odpuščati samo na podlagi njihove starosti. Za odpoved mora obstajati utemeljen razlog, povezan bodisi z ravnanjem delavca bodisi s poslovnimi razlogi na strani delodajalca," je dejal. Predlog delodajalcem omogoča samovoljno odpuščanje starejših delavcev in njihovo ponovno zaposlovanje z nižjo plačo na račun prejemkov iz pokojninskega zavarovanja, je pristavil.

Juvan se je dotaknil tudi predloga zakona tretjega političnega stebra o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika. V njem vidi uvajanje nove oblike prekarne zaposlitve in zniževanje pravic študentskih delavcev. "Če se delo študentov na tak način poceni in deregulira, bodo delodajalci študente namesto prek dela na napotnico silili v odpiranje študentskih s. p., s tem pa v izgubo pravic, nižje dohodke ter povečan obseg dela in posledično izgorelost," je povzel.

Prepričan je, da omenjeni predlogi niso razvojni, temveč bi v resnici v proračunu izvrtali milijardno luknjo. Sledili bi rezi v javne storitve, koristi pa bi imela le peščica najbogatejših in kapital. "To je resnica tega zakonodajnega paketa, ne gre za ljudi," je sklenil.