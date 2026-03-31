Letna stopnja inflacije marca navzdol na 2,5 odstotka

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je marca znašala 2,5 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke manj kot februarja in 0,5 odstotne točke več kot marca lani. Na mesečni ravni so cene marca porasle za 0,2 odstotka, potem ko so februarja za 0,6 odstotka.

K letni inflaciji so največ prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva ter tudi višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Na drugi strani so inflacijo ublažile nižje cene v skupini prevoz.

Na mesečni ravni so se najbolj podražila oblačila in obutev, znižale pa so se cene počitniških paketov in električne energije.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila marca 2,4-odstotna, potem ko je bila februarja 2,8-odstotna, marca lani pa 2,2-odstotna. Mesečna rast cen je marca znašala 0,4 odstotka.

Inflacija v evrskem območju marca navzgor na 2,5 odstotka

Rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom se je marca okrepila. Medletna stopnja inflacije je bila 2,5-odstotna, kar je 0,6 odstotne točke več kot februarja, je v prvi oceni navedel evropski statistični urad Eurostat. Najbolj so se podražile energija in storitve.

Cene energije so bile marca v povprečju za 4,9 odstotka višje kot pred letom dni, cene storitev pa so se okrepile za 3,2 odstotka.

Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili za 2,4 odstotka dražji kot marca lani. Industrijsko blago brez energentov se je v letu dni podražilo za 0,5 odstotka.

Najvišjo stopnjo inflacije med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, je imela Hrvaška (4,7 odstotka). Sledijo Litva (4,5 odstotka) in Luksemburg (3,8 odstotka). Najnižja je bila rast cen na Cipru in v Italiji (v obeh primer 1,5 odstotka).