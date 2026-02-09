Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

9. 2. 2026
10.50

Letna stopnja inflacije januarja navzdol na 2,6 odstotka

inflacija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je januarja znašala 2,6 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot decembra in 0,6 odstotne točke več kot januarja lani. Na mesečni ravni so cene januarja upadle za 0,5 odstotka, potem ko se decembra niso spremenile.

Kot je danes objavil državni statistični urad, so bile januarja cene storitev v povprečju za 3,5 odstotka višje, cene blaga pa za 2,1 odstotka višje kot januarja lani.

K letni inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se zvišale za 4,2 odstotka. Višje so bile tudi cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, cene alkoholnih pijač in tobaka ter cene v zdravstvu.

Nižje cene prevozov

Na drugi strani so se znižale cene v skupini prevoz.

Na mesečno deflacijo so najbolj vplivale nižje cene oblačil in obutve ob sezonskih razprodajah. Nižje kot decembra so bile tudi cene proizvodov in storitev za delovanje osebnih prevoznih sredstev, počitniških paketov ter v strežbi jedi in pijač.

Deflacijo so ublažile med drugim podražitve rekreacijskih storitev in tobačnih izdelkov.

Januarja je bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, 2,4-odstotna. Na mesečni ravni so se cene znižale za 0,5 odstotka.

