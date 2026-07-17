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Avtorji:
R. K., STA

Petek,
17. 7. 2026,
13.37

Osveženo pred

32 minut

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policija poskus samomora Policijska uprava Murska Sobota

Petek, 17. 7. 2026, 13.37

32 minut

Lendavski policisti rešili življenje mlajšemu moškemu

Avtorji:
R. K., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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slovenska policija | Policistom je z mirnim in strokovnim pristopom ter pogovorom moškega uspelo prepričati, da je opustil nevarno ravnanje in se varno umaknil z roba mostu. | Foto Siol.net

Policistom je z mirnim in strokovnim pristopom ter pogovorom moškega uspelo prepričati, da je opustil nevarno ravnanje in se varno umaknil z roba mostu.

Foto: Siol.net

Lendavski policisti so s hitrim posredovanjem preprečili tragedijo ter občanu rešili življenje, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Mlajši moški je namreč stal na železniškem mostu čez Muro in grozil, da se bo vrgel v reko, a so ga policisti prepričali, da se je umaknil z mostu. Odpeljala ga je ekipa medicinske pomoči.

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota je 9. julija popoldne prejel obvestilo, da je mlajši moški iz okolice Lendave odšel od doma in da je v hudi osebni stiski. Med zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je moški na železniškem mostu čez reko Muro, kjer je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje.

Na kraj je odšla patrulja policijske postaje Lendava. Policista sta opazila, da moški stoji na mostu, pri čemer je z roko in nogo segal prek konstrukcije ter vpil, da se bo vrgel v reko. Eden od policistov je stekel proti njemu po mostu, drugi pa se je napotil pod most do brežine reke Mure, da bi bil pripravljen na morebitno posredovanje. Kmalu zatem je prispela še druga patrulja.

Predali so ga reševalcem

Policistom je z mirnim in strokovnim pristopom ter pogovorom moškega uspelo prepričali, da je opustil nevarno ravnanje in se varno umaknil z roba mostu. Eden od policistov ga je prijel za roko in mu pomagal, da je stopil nazaj na železniško progo. Nato so moškega predali ekipi nujne medicinske pomoči, ki je prevzela nadaljnjo oskrbo, so dogajanje popisali v sporočilu za javnost.

Kot so dodali, je dogodek še en dokaz, kako pomembni so hitro ukrepanje, usklajeno sodelovanje in strokovnost policistov pri varovanju življenj ljudi.

Uroš Türk, policija
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