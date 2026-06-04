Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
4. 6. 2026,
9.59

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Valentin Hajdinjak

Četrtek, 4. 6. 2026, 9.59

1 minuta

Lapsus Zorana Stevanovića v DZ, predstavil je ministrico Valentino Hajdinjak

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Seja DZ | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Na izredni seji državnega zbora, ki se je začela precej burno, se je predsedniku DZ med naštevanjem novih ministrov pripetil zdrs med naštevanjem kandidatov novih ministrov.

Na današnji izredni seji DZ poslanke in poslance čaka potrjevanje nove ministrske ekipe, ki jo je predlagal premier Janez Janša. Predsednik DZ Zoran Stevanović je po uvodni burni razpravi s poslankami Svobode začel predstavitev predlaganega seznama ministric in ministrov, med naštevanjem imen pa se mu je pri kandidatu za obrambnega ministra pripetil lapsus.

Poglejte:

"Magistro Valentino Hajdinjak ... magistra Valentina Hajdinjaka za ministra za obrambo," se je med naštevanjem hitro popravil Stevanović.

V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov in ministric. Glasovanje o listi ministrskih kandidatov je torej pričakovati pozno popoldne.

Zoran Stevanović Valentin Hajdinjak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.