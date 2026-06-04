Lapsus Zorana Stevanovića v DZ, predstavil je ministrico Valentino Hajdinjak

Na izredni seji državnega zbora, ki se je začela precej burno, se je predsedniku DZ med naštevanjem novih ministrov pripetil zdrs med naštevanjem kandidatov novih ministrov.

Na današnji izredni seji DZ poslanke in poslance čaka potrjevanje nove ministrske ekipe, ki jo je predlagal premier Janez Janša. Predsednik DZ Zoran Stevanović je po uvodni burni razpravi s poslankami Svobode začel predstavitev predlaganega seznama ministric in ministrov, med naštevanjem imen pa se mu je pri kandidatu za obrambnega ministra pripetil lapsus.

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"Magistro Valentino Hajdinjak ... magistra Valentina Hajdinjaka za ministra za obrambo," se je med naštevanjem hitro popravil Stevanović.

V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov in ministric. Glasovanje o listi ministrskih kandidatov je torej pričakovati pozno popoldne.