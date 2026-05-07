Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
7. 5. 2026,
13.16

Osveženo pred

38 minut

zaposleni bolniki radiolog služba odpoved UKC Maribor

Kriza v UKC Maribor: ostali so brez sedmih interventnih radiologov

UKC Maribor | Časnik še navaja, da nekateri zaposleni v bolnišnici opozarjajo, da posledice odhoda interventnih radiologov ne bodo zgolj organizacijske, temveč lahko neposredno prizadenejo paciente. Interventni radiologi namreč sodelujejo pri obravnavi možganskih kapi, krvavitev, anevrizem in kritičnih ishemij. | Foto STA

Časnik še navaja, da nekateri zaposleni v bolnišnici opozarjajo, da posledice odhoda interventnih radiologov ne bodo zgolj organizacijske, temveč lahko neposredno prizadenejo paciente. Interventni radiologi namreč sodelujejo pri obravnavi možganskih kapi, krvavitev, anevrizem in kritičnih ishemij.

Sedem interventnih radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, vključno s predstojnikom oddelka Jernejem Lučevom, je podalo odpovedi delovnega razmerja, je prvi poročal portal Info360 in dodal, da naj bi bil vzrok za to odločitev neplačevanje stanja pripravljenosti. Odpovedi je potrdil direktor mariborske bolnišnice Vojko Flis.

Flis je neplačevanje stanja pripravljenosti zanikal in zatrdil, da naj bi radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi ure, ko jim ni treba delati nič.

Poleg tega naj bi po besedah prvega moža UKC Maribor radiologi zahtevali tudi do deset razredov višje plače, pri čemer nekaterim od njih do najvišjega plačnega razreda manjka en razred, nekaterim pa bistveno več, a so zdaj takoj in vsi naenkrat po njegovih besedah želeli doseči plačni strop.

Če bi na njihove zahteve pristali, bi imeli ti zdravniki tri do štirikrat višje plače od ostalih, tudi od najboljših nevrokirurgov, je opozoril Flis. Kot je pojasnil, so se zdravniški kolegi že začeli upirati, zato na omenjena izsiljevanja niso mogli več pristati. Radiologi po njegovem mnenju tudi niso razumeli, da mora zahtevi, ki so jo pisno podali pred mesecem dni, zeleno luč prižgati ministrstvo za zdravje, piše Info360.

Po pisanju Večera naj bi radiologi že več let opozarjali, da je treba najti sistemsko rešitev, a dogovora z vodstvom ni bilo.

V UKC Maribor sicer ostaja več kot 32 radiologov, tudi mlajših specialistov, vendar je Flis za Večer priznal, da je odhod sedmerice velik strokovni udarec, zato bodo v času trimesečnega odpovednega roka prilagodili organizacijo dela. "Gre za zelo izkušene interventne radiologe. To je za ustanovo precejšnja izguba," je dejal. Pogajanj z njimi po Flisovih besedah ne bo več.

