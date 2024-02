Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sektor kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Maribor v sodelovanju z UKP GPU in ostalimi enotami drugih policijskih uprav danes izvaja obsežne kriminalistično-preiskovalne aktivnosti na območju celotne Slovenije, ki so rezultat dlje časa trajajoče kriminalistične preiskave, so sporočili s PU Maribor.