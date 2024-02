Ogromna racija slovenskih kriminalistov, pridržanih kar 20 oseb

Policija danes v okviru dlje trajajoče kriminalistične preiskave izvaja hišne preiskave na 20 lokacijah na območju celotne Slovenije. Prostost so odvzeli 20 osebam. V okviru preiskave so razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo, osumljeno neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s PU Maribor.