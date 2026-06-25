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Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
25. 6. 2026,
12.46

Osveženo pred

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FURS policija delavci

Četrtek, 25. 6. 2026, 12.46

1 ura, 10 minut

Kriminalisti ovadili tri odgovorne osebe podjetja s Ptujskega zaradi neplačanih prispevkov

Avtor:
Ka. N.

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Furs | Davčnemu organu so sicer redno predlagali obračune plač oziroma obrazce REK-O, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso poravnali. | Foto Nebojša Tejić/STA

Davčnemu organu so sicer redno predlagali obračune plač oziroma obrazce REK-O, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso poravnali.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so po prijavi Finančne uprave RS zaključili preiskavo suma kršitve temeljnih pravic delavcev v družbi z območja Ptuja.

Na Okrožno državno tožilstvo, ki je usmerjalo predkazenski postopek, so podali kazensko ovadbo zoper tri odgovorne osebe podjetja zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu Kazenskega zakonika.

Po ugotovitvah kriminalistov osumljeni med decembrom 2022 in koncem marca 2025 niso ravnali v skladu s predpisi glede plačevanja prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Davčnemu organu so sicer redno predlagali obračune plač oziroma obrazce REK-O, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso poravnali.

Preiskava je pokazala, da je imela družba v obravnavanem obdobju na voljo sredstva, s katerimi je poravnavala druge obveznosti, kljub temu pa prispevkov za zaposlene ni plačevala.

Zaradi takšnega ravnanja je bilo v celotnem obdobju oškodovanih več zaposlenih, skupna škoda pa po ocenah znaša najmanj 294.783 evrov.

Za kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev je po Kazenskem zakoniku predpisana kazen zapora.

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