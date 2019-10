Kriminalisti ovadili odgovorne v družbi Žonta zaradi preslepitve Darsa

Celjski kriminalisti so kazensko ovadili tri odgovorne osebe v družbi Žonta zaradi preslepitve Darsa, sta poročali TV Slovenija in POP TV. Podjetje naj bi se lani na Darsov javni razpis prijavilo s prirejenimi podatki o vozilih. Preiskava še ni zaključena, kriminalisti še iščejo dokaze za kaznivo dejanje ponarejanje dokumentov.

Ovadeni so po poročanju obeh televizij na Darsov razpis za dela in pomoč na avtocestah in hitrih cestah kot brezhibni prijavili dve popolnoma uničeni in nevozni motorni vozili.

Zaradi varovanja podatkov kriminalisti imen ovadenih niso želeli razkriti, po neuradnih informacijah POP TV pa gre za vse tri odgovorne osebe v Žonti, torej lastnika Sama Feštajna, njegovega brata Boštjana Feštajna in Karmen Ponikvar, ki naj bi bila odgovorna oseba družbe v času, ko so se prijavili na razpis Darsa.

Podjetje Žonta sicer skrbi za odvoz poškodovanih vozil in ima z Darsom sklenjenih 18 pogodb. Iz Darsa so danes sporočili, da bodo prosili za vpogled v kazenski spis in bodo tudi ukrepali, če bodo ugotovili, da so izsledki policije lahko osnova za odpoved pogodb, je še poročala POP TV.