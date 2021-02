Požar v Kranju uničil objekt s trgovino, lokalom in vrtcem

Na Smledniški cesti v Kranju je okoli 3. ure zagorelo v nestanovanjskem objektu, v sklopu katerega so vrtec, gostinski lokal in trgovina. Pol objekta je uničenega, poroča uprava za zaščito in reševanje. Intervencijske ekipe so še na delu, s PU Kranj pa sporočajo, da je zaradi požara še vedno zaprt del Smledniške ceste med Planino in Hrastjem.