KPK je ustavila postopek preiskave, ki ga je vodila zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa promocija v program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe 2022–2023. KPK namreč ni potrdila, da bi Vizjak s svojimi takratnimi ravnanji kršil integriteto.

Kot so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), so postopek zoper nekdanjega ministra uvedli zaradi očitkov, da je Vizjak kljub formalni izločitvi iz zadeve zaradi preteklih poslovnih povezav oziroma okoliščin nasprotja interesov aktivno sodeloval in tudi vplival na umestitev ukrepa promocija v program sklada za podnebne spremembe. S tem ukrepom bi se dodatna sredstva namenila družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, s katero je bil nekdanji minister poslovno povezan.

Nobena od prič ni potrdila, da bi Vizjak nanjo izvajal vplive

"Vendar pa očitkov o kršitvi komisija na podlagi pridobljene dokumentacije in vsebine izvedenih razgovorov z desetimi vabljenimi osebami ni ugotovila. Nobena od prič namreč ni potrdila, da bi takratni minister nanjo izvajal vplive v povezavi s tem projektom," so pojasnili.

Pri dokazovanju nedopustnih, neetičnih in nezakonitih vplivov je po navedbah KPK bistveno, da posamezniki te vplive zaznajo, jih prijavijo in v postopkih pred organi tudi potrdijo. Komisija namreč ugotovitve izdaja na podlagi dokazov in verodostojnih izpovedi prič.

V konkretnem primeru komisija ni potrdila, da bi Vizjak kršil integriteto, in je zato postopek ustavila. Kot so dodali, so z ugotovitvami Vizjaka že seznanili, po pravnomočnosti ugotovitev pa o tem obvestijo tudi javnost, ki je bila že seznanjena s postopkom.