Nazorni podatki: marine v Sloveniji pokajo po šivih

V obeh največjih slovenskih marinah so zadovoljni s trenutno zasedenostjo zmogljivosti. V Marini Izola tako beležijo rekordno, 98-odstotno zasedenost, v Marini Portorož pa je zasedenost za 30 odstotkov višja kot v enakem obdobju lani. Tudi obeti za nadaljevanje sezone so spodbudni.

V Marini Portorož sta tako zasedenost s stalnimi kot z dnevnimi plovili za okoli 30 odstotkov višja kot v enakem obdobju lani. V strukturi gostov prevladujejo slovenski gosti s 60 odstotki, gosti iz nemško govorečega območja predstavljajo 30 odstotkov, pet odstotkov pa italijanski gosti. Preostalih pet odstotkov prispevajo gosti iz drugih držav.

"Glede na trenutno poslovanje so obeti za nadaljevanje poletne sezoni dobri, je pa vsekakor vse odvisno od epidemioloških ukrepov, ki bodo sprejeti," so opozorili v Marini Portorož. Pri tem so dodali, da navtika predstavlja enega bolj varnih načinov turizma, saj gostom omogoča preživljanje dopusta v mehurčku, večina aktivnosti pa se dogaja na prostem.

Foto: Marina Portorož

Marina Portorož je spomladi iz Term Čatež prešla v roke podjetja Luka Lucija v lasti slovenskega investicijskega sklada Cirus 1, ki ga upravlja JonatanMars.

Skladno z vizijo novega vodstva so prav v tem tednu v Luciji zaključili prenovo sanitarij v starem delu marine, v prihodnjem tednu pa se zaključuje obnova bazena, na katerem bo zaživel beach club. Poleg tega so osvežili hortikulturno podobo in urejenost marine, ponovno vzpostavili servis plovil ter kadrovsko okrepili gostinski segment.

V prihodnjih tednih načrtujejo še vzpostavitev izposoje koles in skirojev, nadaljevali bodo s posodobitvijo infrastrukture, kot so wifi omrežje in polnilnice za električna vozila, prenovili bodo tudi celostno podobo ter uporabniško izkušnjo za svoje goste.

Marina v Izoli je trenutno zasedena 98-odstotno. Foto: Marina Izola

Izolska marina je skoraj polna, vse več popraševanja po privezih tudi iz Slovenije

V Marini Izola, ki je od lani v rokah družbe Grafist Anteja Guberca, v zadnjih dveh letih zaznavajo večje povpraševanje po privezih, predvsem s strani slovenskih lastnikov plovil, trenutno pa beležijo rekordno, 98-odstotno zasedenost. Za primerjavo so bili v enakem obdobju lani 90-odstotno zasedeni.

Domačih gostov je okoli 65 odstotkov, med tujimi pa so najpomembnejši nemško in italijansko govoreči. Dnevnih gostov je približno desetina vseh, preostanek predstavljajo letni najemniki privezov.

Med letošnjimi izboljšavami so v Marini Izola izpostavili digitalizacijo poslovanja, načrtujejo pa tudi investicijo v izgradnjo novega B pomola, kjer bodo na voljo novi privezi. Prav tako načrtujejo tudi investicijo v izgradnjo novih sanitarij.