Kovačič: Desnica si je to temo izmislila, ker pri drugih nimajo kaj pametnega povedati #video

Prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan je letošnjo kampanjo opisal kot izbiro med politiko, ki gradi, in politiko, ki ruši. Burne razprave povzročajo predvsem vprašanja o varnosti in migracijah. Politični analitik Gorazd Kovačič je ob tem opozoril, da je migrantska kriza v Sloveniji umetna zgodba, ki si jo je izmislila desnica, "ker pri drugih temah nima kaj pametnega povedati".

Poudaril je, da opozicijski politiki sicer priznavajo, da v Sloveniji potrebujemo tujo delovno silo, ne bi pa radi, da ti ljudje s seboj prinesejo tudi kulturo. "To pa seveda ne gre. Ker ti ne moreš uvoziti samo delavcev, ki bi živeli v nekem getu in bi bili zaklenjeni v delovna taborišča, njihova stanovanja pa bi bila pod nadzorom, ampak celotnega človeka," je bil jasen.

Da stranke v tej kampanji zavestno ustvarjajo narativ usodnosti, s katerim želijo volivcem sporočiti, da gre za odločilne volitve, skoraj za izbiro med povsem različnima prihodnostma države, je Kovačič potrdil v predvolilni oddaji na Siol.net. Pravi, da to počnejo stranke obeh polov, da bi mobilizirale tiste volivce, ki niso tako zelo goreči, naj vendarle pridejo na volitve. Sociolog in politični analitik Uhan, s katerim sta v oddaji razpravljala o vsebini kampanje in političnih strategijah, se je pri tem vprašanju oprl na rezultate javnomnenjskih raziskav in značilnem razkoraku, ki smo mu priča. Glede na podatke tako domačih kot tujih raziskav smo Slovenci med tistimi, ki so zelo zadovoljni z razmerami, v katerih živijo.

Sociolog Samo Uhan je opozoril, da je Slovenija tradicionalno v skupini držav, kjer prebivalci ne zaupamo institucijam in političnim akterjem. Foto: Jan Lukanović "Kje pa tu nastane največja razlika? Razlika je v oceni zaupanja, kjer je Slovenija tradicionalno v skupini držav, kjer prebivalci ne zaupamo institucijam in političnim akterjem, kar je zanimivo in do določene mere pojasni to kritičnost. Ne zaupamo niti posamezniku, bližnjemu, prijatelju, sodelavcu, celo svoji družini. Vprašanje, zakaj se to dogaja, je zelo zapleteno, ima pa zelo velike posledice," je opozoril Uhan in pri posledicah navedel oceno naše prihodnosti. "Če v političnem akterju prepoznamo nekoga, ki mu v roke polagamo prihodnost, potem takšen politični akter, tako pravi teorija, začne to izkoriščati na emocionalni ravni. To se seveda dogaja. Desnica poenostavlja ta diskurz in poskuša stvari narediti kar se da bipolarne."

V času pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca, na Siol.net pripravljamo posebno serijo razprav o ključnih političnih in družbenih temah, ki zaznamujejo letošnjo kampanjo. V krajši oddaji vsak dan odpiramo eno izbrano temo: od politične kulture in dinamike kampanje do širših vprašanj domače in mednarodne politike. O posameznih temah razpravljata Samo Uhan, sociolog, politični analitik in dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ter Gorazd Kovačič, sociolog in politični analitik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Komentatorja z različnih vidikov osvetljujeta dogajanje v predvolilnem času in širši politični kontekst.

V oddaji sta komentatorja spregovorila tudi o varnosti in migracijah, ki so, kot je dejal Uhan, "hvaležna tema za manipuliranje, saj se v Sloveniji glede tega na eni strani močno pretirava o številu, migrantskem valu in seveda predvsem o incidentih, ki naj bi se v zvezi z migranti dogajali".

Burno politično razpravo in odzive koalicije je v zadnjih tednih vzbudila napoved poslanca SDS Žana Mahniča, da bi po volitvah ustanovili poseben urad za deportacije, ki bi organiziral izgon nezakonitih migrantov. Kovačič ob tem izpostavlja, da je migrantska kriza umetna zgodba: "Nimamo migrantske krize. Obseg nelegalnih migracij je bistveno manjši, kot je bil v preteklih letih. To je rezultat tega, da evropske politike nadzora na mejah delujejo. Desnica si je to temo izmislila zato, ker pri drugih temah nima kaj pametnega povedati. Medtem ko lahko vlada pokaže politike, s katerimi je izboljšala socialno varnost ljudi, tudi varnost v smislu zatiranja kriminala."

Foto: Jan Lukanović

Ob tem je dodal, da opozicijski politiki priznavajo, da v Sloveniji potrebujemo tujo delovno silo, ker imamo zaradi demografske krize premalo domače, pri čemer so pripravljeni dopustiti uvoz delovne sile, ne bi pa radi, da ti ljudje s seboj prinesejo tudi kulturo. "To pa seveda ne gre. Ker ti ne moreš uvoziti samo delavcev, ki bi živeli v nekem getu in bili zaklenjeni v delovna taborišča, njihova stanovanja pa bi bila pod nadzorom, ampak celotnega človeka. Človeka, ki bi rad imel družinsko življenje ali pa se ponovno združil s svojo družino. Človeka, ki bi rad ohranil nekaj od svoje kulture, ki je nostalgičen, za katerega je selitev lahko tudi travmatična, ki bi se rad integriral, ne da bi se tudi asimiliral. In to vse je treba vzeti v paketu, če hočemo potrebe na trgu delovne sile reševati z migrantsko delovno silo," je bil jasen.

Nadaljeval je: "Ali pa bomo rekli, da se tega ne gremo, da se bomo bolj robotizirali. Potem pa se bomo kot družba spreminjali v velik, se opravičujem, dom starejših občanov, za katerega v prihodnje ne bo več jasno, kdo ga bo še pripravljen financirati." Po njegovem mnenju smo na tem področju institucionalno šibki, problem pa je preveč zapostavljen: "Te ksenofobne kampanje pomenijo samo tiščanje glave v pesek, ne pa reševanje realnega izziva, ki ga imamo, in to je, da te ljudi potrebujemo in da se moramo aktivno truditi za njihovo integracijo. Tudi mi, ne samo oni."