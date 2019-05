Kosovski specialci na severu Kosova prijeli 13 Srbov #video

Pripadniki specialne enote kosovske policije so davi na severu Kosova prijeli 13 Srbov, med katerimi so tudi pripadniki kosovske policije, poročajo srbski mediji. V streljanju naj bi bila lažje ranjena dva Srba. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi dogajanja na Kosovu odredil polno bojno pripravljenost srbske vojske.

Po poročanju medijev so v štirih občinah na severu Kosova zjutraj prijeli 13 oseb zaradi suma sodelovanja v organiziranem kriminalu. Osumljeni naj bi bili tudi vpleteni v lanski umor politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića in kosovskega policista Enverja Zumberija leta 2011.

Operacija kosovske policije se je začela približno ob peti uri, v omenjenih občinah pa so se oglasile sirene za nevarnost.

Operacija proti organiziranemu kriminalu

Kosovski premier Ramush Haradinaj je potrdil akcijo kosovskih specialnih enot in poudaril, da gre za operacijo proti tihotapljenju in organiziranemu kriminalu.

🎥 Kosovo police escort an officer who was arrested in today’s operation targeting organised crime suspects in northern Kosovo into a police station in Pristina.



Media report at least 10 people have been arrested, including numerous police officers. pic.twitter.com/s0rVeimGR3 — Balkan Insight (@BalkanInsight) 28 May 2019

Kot poroča B92, se aretacije odvijajo v občini Zubin Potok na severu Kosova, kjer živi večinoma srbsko prebivalstvo. V vasi Zupče naj bi po poročanju srbskega portala kosovskim specialistom s pomočjo 15 oklepnih vozil uspelo prebiti barikado, pripadniki specialnih enot pa naj bi hodili proti vasi Varage. Kot navajajo, naj bi med pohodom pripadniki enot streljali na obe strani, metali pa naj bi tudi ročne bombe.

Kot še dodaja B92, so občani prestrašeni, zapirajo se v hiše, nekateri so celo pobegnili v gozd, šole in vrtce so zaprli.

Vučić odredil pripravljenost srbske vojske

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi dogajanja odredil polno bojno pripravljenost srbske vojske. Direktor urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić je sporočil, da so do zob oboroženi kosovski specialci zjutraj vdrli na sever Kosova, da bi povzročili strah in paniko.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v luči dogodka nagovoril srbski parlament. Foto: Reuters

"Več dni smo opozarjali, da se pripravlja takšen scenarij in aretacije Srbov, država Srbija je pozivala, da se to prepreči, ker to predstavlja igranje z mirom na ozemlju naše južne pokrajine," je izjavil Đurić.

Ob tem je poudaril, da je v imenu predsednika Vučića obvestil mednarodne predstavnike, da ni nikakršnega dvoma, kakšen bo odziv Srbije, če se ta operacija takoj na ustavi.

Operacija poteka po celotnem Kosovu

Mednarodna misija Kfor je sporočila, da operacija kosovske policije po nalogu tožilstva poteka po celotnem Kosovu, in ne samo na severu in ni uperjena proti Srbom, temveč proti osebam, obtoženim korupcije in kriminala.

"Za zdaj spremljamo situacijo, smo v stiku z oblastmi v Prištini, komunikacije pa imamo odprte tudi s Srbijo," je izjavil tiskovni predstavnik Kfora Vincenzo Grasso. Po njegovih besedah gre za policijsko akcijo, kakršne so v preteklosti že potekale, tako da Kfor samo spremlja situacijo.

Kosovska policija je operacijo izvedla manj kot 24 ur po tistem, ko je srbska skupščina začela razpravo o Kosovu, v kateri je srbski predsednik v dveinpolurnem govoru sporočil, da je prišel čas odločitve "med sladkimi lažmi in grenko resnico" o Kosovu, in opozoril, da bo Srbija izgubila vse, če ne bo dosegla kompromisa z Albanci.