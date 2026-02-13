EU mora po mnenju evropske komisarke za širitev Marte Kos v luči pogajanj o miru v Ukrajini, ki se želi pridružiti Uniji, razmisliti o novem pristopu k širitvi. Osnova pri tem mora biti, da lahko država polnopravna članica postane, šele ko sprejme vse potrebne reforme, je povedala Kos na konferenci v Estoniji.

"Vsi si želimo hiter konec te grozljive vojne v Ukrajini in doseči pravičen in trajen mir. Medtem ko ne moremo prejudicirati izida mirovnih pogajanj, ki so v teku, pa vemo, da bo ustvaril novo realnost v Evropi kot celoti," je na konferenci o širitvi EU v estonski prestolnici Talin povedala komisarka.

Ob tem se po njenih besedah postavlja vprašanje, ali smo pripravljeni na mir v Evropi, pa tudi kako bo Unija integrirala države kandidatke za članstvo, s katerimi se trenutno pogaja o vstopu. Med temi je tudi Ukrajina.

"Razmisliti moramo o novi poti brez bližnjic, ki bo ustrezala spreminjajočim se realnostim v Evropi," je dejala Kos in pozdravila ideje, ki so jih glede tega v minulih mesecih in tednih podali različni evropski voditelji.

Strinjala se je, da je ta razprava potrebna, vendar pa mora temeljiti na osnovi, da lahko država polnopravna članica postane, šele ko sprejme vse potrebne reforme.

Ukrajina v EU leta 2027

Članstvo Ukrajine v EU je eno osrednjih vprašanj v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo pod vodstvom ZDA, pri čemer si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prizadeva, da bi v mirovnem dogovoru kot letnico vstopa Ukrajine v Unijo določili leto 2027.

"Želim točno določen datum. Če dogovor, ki ga bomo podpisali Amerika, Rusija – predsednik Vladimir Putin –, jaz kot predsednik Ukrajine in Evropa, ne bo vključeval datuma, potem bo Rusija storila vse, da bi blokirala proces. Ne sicer z lastnimi rokami, ampak prek določenih evropskih predstavnikov," je v sredo na družbenem omrežju X zapisal Zelenski.

Poudaril je, da bo Ukrajina storila vse, da bo tehnično pripravljena na pridružitev Uniji do leta 2027 oziroma da bo dokončala vsaj vse ključne korake.

Britanski Financial Times in bruseljski spletni portal Politico sta sicer v zadnjih tednih poročala, da v EU že poteka razprava o tem, kako bi lahko Kijev sprejeli v Unijo leta 2027, če bi to pisalo v mirovnem dogovoru. Kot ena od možnosti se omenja, da bi Ukrajina postala članica, šele nato pa postopoma s sprejemanjem reform pridobivala tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega.

Ukrajina je za članstvo v Uniji zaprosila nekaj tednov po ruski invaziji pred približno štirimi leti, status kandidatke pa je prejela junija 2022. Junija 2024 je uradno začela pristopna pogajanja, v katerih pa zaradi nasprotovanja Madžarske niso odprli še nobenega sklopa pogajalskih poglavij.